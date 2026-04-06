Büyükşehir'den saha personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Son Dakika
06.04.2026 14:16  Güncelleme: 14:21
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, saha personellerine yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, personellerin sahada karşılaşabileceği riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitesini güçlendirme ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırma hedefi doğrultusunda hizmet içi eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları koordinasyonunda kapsamlı bir içerikle hayata geçirildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, özellikle sahada aktif görev yapan personelin karşılaşabileceği riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı. Eğitim süresince katılımcılara; iş kazalarının önlenmesine yönelik temel prensipler, güvenli çalışma yöntemleri, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, acil durumlarda izlenmesi gereken prosedürler ve risk analizi gibi başlıklarda teorik ve uygulamaya dönük bilgiler aktarıldı. Ayrıca itfaiye ve yol yapım ekiplerinin görev alanlarına özgü tehlike unsurları da örnek vakalar üzerinden değerlendirilerek, senaryolar karşısında doğru müdahale yöntemleri anlatıldı. Programda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kurumsal yapının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekilirken, çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasının hem personel güvenliği hem de hizmet kalitesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Eğitimin interaktif bölümlerinde personellerin soruları yanıtlanarak sahada karşılaşılan durumlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Eğitim, Son Dakika

Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu
Icardi’den kendisine gelen tepkilere cevap Icardi'den kendisine gelen tepkilere cevap
En sonunda bunu da gördük Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz

14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
14:16
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
