Kahramanmaraş'ta okul alışverişi yoğunluğu bir gün kala zirveye çıkıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta okul alışverişi yoğunluğu bir gün kala zirveye çıkıyor

Kahramanmaraş\'ta okul alışverişi yoğunluğu bir gün kala zirveye çıkıyor
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Kahramanmaraş'ta yeni eğitim öğretim yılı öncesinde veliler kırtasiyelerde çanta, defter ve kalem gibi ihtiyaçları almaya başladı. Esnaf, alışveriş yoğunluğunun bir ay daha sürebileceğini ve çanta dahil fiyatların yaklaşık bin lirayı bulabildiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta okullar açılmasının arifesinde kırtasiyelerde hareketlilik başladı. Öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen veliler, çanta, defter, kalem ve kırtasiye ürünlerini almak için alışverişe telaşına başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerin yolunu tutan veliler, çocuklarının ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışırken fiyatları da yakından takip ediyor. Özellikle okul çantası, defter, kalem ve boya malzemeleri en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Kırtasiyecilerde yoğunluğun okulların açılmasına bir gün kala daha da artması beklenirken, veliler ise ihtiyaç listesindeki ürünleri bütçelerine uygun şekilde tamamlamaya çalışıyor.

Müşteri Mehmet Ali Kurtağazı, "İlk defa çocuğu okula gönderiyoruz ilk çocuğumuz ve heyecanlıyız. Kıpır kıpır geçiyor günlerimiz. Alışverişimizi yapıyoruz uygun bir yer bulduk ve burada alışverişimizi yapıyoruz" dedi.

Müşteri Suata Çam ise, "Tüm velilerimize yeni eğitim yılı hayırlı olsun diliyorum. İki çocuğum var ve alışverişlerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Öğrenci Sultan Sudem Çam da, "Okullar açıldığı için birazcık biz de üzgün olsak da yapacak bir şey yok artık anne ve babama teşekkür ederim" dedi.

Esnaf Ali Bolat ise, "Biz uygun fiyata ve yerli malı ürünlerin satışlarını yapıyoruz. Alışveriş ortamı güzel insanlar da memnun bizler de ilgiden memnunuz. Burada anasınıfından üniversite öğrencilerine kadar herkese hitap ediyoruz. Alışveriş yoğunluğu 1 ay daha devam edebilir. Alışverişte çanta olmaz ise yaklaşık bin lira gibi bir fiyat çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kahramanmaraş'ta okul alışverişi yoğunluğu bir gün kala zirveye çıkıyor - Son Dakika

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