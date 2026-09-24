Karabük'te rehber öğretmenler toplantısında Akbaş akran zorbalığına dikkat çekti - Son Dakika
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Karabük'te rehber öğretmenler toplantısında Akbaş akran zorbalığına dikkat çekti

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Karabük\'te rehber öğretmenler toplantısında Akbaş akran zorbalığına dikkat çekti
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2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı Rehber Öğretmenler Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında Karabük'te gerçekleştirildi. Akbaş, akran zorbalığının önlenmesi ve ailelerin rehberlik süreçlerine daha etkin katılması gerektiğini belirtti.

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı Rehber Öğretmenler Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayram Demir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Şube Müdürü İdris Kınasakal, Bayram Demir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Hakan Balcı ile Karabük'te görev yapan rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Karabük'te yeni eğitim öğretim yılına güzel bir başlangıç yapıldığını belirtti. Akbaş, eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, bu çerçevede Karabük'e Özel Eğitim Uygulama Okulu ve anaokulu kazandırılması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Rehber öğretmenlerin öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesinde önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Akbaş, öğrencilerin yakından takip edilmesi ve ortaya çıkabilecek risklerin kriz haline gelmeden tespit edilerek gerekli çalışmaların zamanında yapılması gerektiğini ifade etti. Okul yöneticileri, branş öğretmenleri ve rehber öğretmenlerin güçlü bir iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çeken Akbaş, özellikle akran zorbalığının önlenmesi, öğrencilerde merhamet ve empati duygularının güçlendirilmesi ve ailelerin rehberlik süreçlerine daha etkin şekilde dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Rehber öğretmenlerin teneffüslerde okul bahçesi ve koridorlarda öğrencileri gözlemlemelerinin önemine değinen Akbaş, okullarda güncel risk haritalarının mutlaka oluşturulması ve düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini söyledi. Veli toplantılarına rehber öğretmenlerin katılım sağlamasının ve öğrencilerle ilgili gözlem ve değerlendirmelerin ailelerle paylaşılmasının önemine de değinen Akbaş, rehberlik hizmetlerinin tüm eğitim paydaşlarının ortak sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Sizlere güveniyoruz" mesajını verdi.

Kaynak: İHA
KarabükRehberGüncelEğitimSon Dakika

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