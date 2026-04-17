Karapınar\'da eğitimde güvenlik ve rehberlik ele alındı

17.04.2026 18:15  Güncelleme: 18:16
Konya'nın Karapınar ilçesinde, öğrencilerin güvenliği ve rehberlik hizmetlerinin önemi üzerine bir toplantı yapıldı. Kaymakam Şenol Öztürk, çocukların huzur içinde eğitim almasının devletin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk başkanlığında, öğretmenevinde düzenlenen toplantıya okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı. Toplantıda öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde alınacak tedbirler ve rehberlik hizmetlerinin önemi detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle öğrencilerin sağlıklı gelişimlerine katkı sunacak psikososyal destek süreçleri üzerinde durularak, eğitim ortamlarında güven ve huzurun artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Şenol Öztürk yaptığı konuşmada, çocukların huzur ve güven içinde eğitim almasının devletin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. Programa ayrıca Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Yıldızoğlu, İlçe Jandarma Komutanı M. Mustafa Karataş, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya da katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Şenol Öztürk, Karapınar, Eğitim, Konya, Son Dakika

Advertisement
