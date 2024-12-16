Kariyer Fuarı'nda Psikolojik Danışmanlık ve Mesleki Rehberlik Vurgusu - Son Dakika
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Eğitim

Kariyer Fuarı'nda Psikolojik Danışmanlık ve Mesleki Rehberlik Vurgusu

Kariyer Fuarı\'nda Psikolojik Danışmanlık ve Mesleki Rehberlik Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Bolu'da düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki 42 bin psikolojik danışman ve rehber öğretmenin çocuklara mesleki rehberlik yapmayı planladığını açıkladı.

16.12.2024 15:08  Güncelleme: 15:13
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CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, " Milli Eğitim Bakanlığı'nda 42 bin psikolojik danışman ve rehber çalışıyor. Bu psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla çocukların özellikle geçiş döneminde temel eğitimden ortaöğretime, ortaöğretimden de yükseköğretime veya istihdama geçiş aşamalarında onlara müdahale etmeyi planlıyoruz. Onlara mesleki rehberlik yapmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) başladı. 2 gün sürecek fuarın açılış programına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, paydaş üniversitelerin rektörleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Fuarın açılış programı Madenciler Korosu'nun konseri ile başladı. Başlarında baretler ve iş tulumları ile sahneye çıkan madencilerin seslendirdiği şarkılar, beğeni topladı.

'ORGANİZANYONLARIN YAPILDIĞI İLLERDE ŞİRKET ORANINDA ARTIŞ VAR'

Salim Atay, kariyer fuarlarının dünyada sayılı organizasyonlardan biri haline geldiğini belirterek, "Yaptığımız analizlere göre bölgesel kariyer fuarlarının o illerde istihdama doğrudan katkısının olduğunu ekonometrik verilerimizde görebiliyoruz. Organizasyonların yapıldığı illerde şirket oranında artış var. Kişi başı gayrisafi milli hasılada artış olduğunu görebiliyoruz. Bunlar, bizim somut olarak önümüze gelen veriler. Bizim erken dönem kariyer ekosistemimiz var. Bu 'Yetenek Her Yerde' organizasyonları, bu ekosistemin içerisindeki 11 ayrı üründen sadece bir tanesi. 2019 yılında yüzde 28'in üzerinde işsizlik oranına sahipken bugün 2024 yılında bu işsizlik oranı 16,2'ye düştü. 12 puanın üzerinde bir düşüş var. Bu düşüşün 8,3'ü bu erken dönem kariyer ekosisteminden kaynaklanan etkiye bağlı olduğunu bize ekonometrik verimiz gösteriyor. Bu, bize şöyle bir motivasyon sağlıyor. Demek ki doğru araçları çağdaş, modern, fırsat eşitliği sunan ve liyakatı önceleyen araçları, doğru bir şekilde kullanırsak, bir gence iş verebilme, istihdam edebilme beklentisine cevap verebiliyoruz. 20-24 yaş grubunda bunu yapabiliyorsak, 14-20 yaş grubunda da bunu yapabiliriz dedik ve bununla ilgili bir çalışmaya başladık" dedi.

'MESLEK SINIFLARI VAR'

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 42 bin psikolojik danışman ve rehber çalıştığını belirten Atay, "Bolu, beraberinde iki yeni organizasyonu daha barındırıyor. Birincisi, 14-20 yaş grubunda çocukların mesleki rehberlik almalarına aracılık edecek olan meslek sınıfları var. Okuldaki psikolojik danışmanlar ve rehberler. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 42 bin psikolojik danışman ve rehber çalışıyor. Bu psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla çocukların özellikle geçiş döneminde temel eğitimden ortaöğretime, ortaöğretimden de yükseköğretime veya istihdama geçiş aşamalarında onlara müdahale etmeyi planlıyoruz. Onlara mesleki rehberlik yapmayı planlıyoruz" diye konuştu. Fuarda ayrıca kurumların açtığı stantlar büyük ilgi gördü. Özellikle askeri alanda yerli ve milli savunma sanayi araçlarının maketlerinin sergilendiği alanlar ile kamuflajlı askerler, fuara katılan gençlerin dikkatini çekti.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Batı Karadeniz, Ekonomi, Rehber, Eğitim, Finans, Bolu, Son Dakika

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