Kars\'ta 2026-2027 eğitim yılı başladı, 56 bin 863 öğrenci ders başı yaptı

Kars'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı ders zili çaldı. İlköğretim Haftası kapsamında Halitpaşa İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte başlayan törene; Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis, "Bizler çocuklarımızın derslerinde başarılı olmalarının yanında doğruyu yanlıştan ayırabilen, arkadaşına el uzatan, kendi kültürünü tanıyan, merak eden ve üretmekten mutluluk duyan insanlar olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de bilgiyi değerle, yeteneği sorumlulukla buluşturan bu eğitim anlayışında bizlere yol göstermektedir. Bugün Kars genelinde 56 bin 863 öğrencimiz, 625 okulumuz ve 4 bin 89 öğretmenimizle büyük bir eğitim ailesiyiz. Her çocuğumuzun nitelikli eğitim imkanlarıyla buluşması için gayretle çalışıyoruz. Sayın Valimizin himayelerinde yürütülen KAFKAS Projesi kapsamında; "Okuyan Kars", "21'de 36 Kars Okuyor" ve diğer alt projelerle öğrencilerimizin akademik gelişimlerini destekliyor, "Akıl ve Zeka Oyunları" ile düşünme ve problem çözme becerilerini güçlendiriyoruz. "Karın Yıldızları" ile spora, "Anadolu'nun Ritmi" ve "Yaratıcı Zihinler" ile sanat ve kültüre, "Şehrimi Tanıyorum" ile de yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmelerine imkan sağlıyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi Ziya Polat, "2026-2027 Eğitim-Öğretim yılına, ilimiz genelindeki 625 okulumuzda, 3 bin 603 derslikte, görev yapacak 4 bin 89 öğretmenimiz ve öğrenim görecek 56 bin 863 öğrencimizle birlikte büyük bir heyecan ve coşkuyla başlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın, eğitim sistemimizin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda sağlıklı, güvenli, huzurlu ve çağın gereklerine uygun bir ortamda, kendilerine, ailelerine, topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmesi en önemli amacımızdır. Sevgili Öğretmenlerimiz, Öğretmenlik; bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar onurlu, emek, özveri ve sabır üzerine kurulu, bilgi ve tecrübeyle çocuklarımızı hayata hazırlama mesleğidir, bir gönül işidir. Kıymetli öğretmenlerimizden beklentimiz; öğrencilerimize, çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp sadece sınav odaklı değil, içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmak, evrensel değerleri gözetip, milli ve manevi kültürümüzü özümseyen, çok okuyan ve sorgulayan nesiller yetiştirmenizdir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, folklor ekibi gösteri yaptı. Son olarak protokol üyeleri 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

Yeni eğitim öğretim yılında Kars genelinde bulunan 624 okulda, 3 bin 603 sınıfta eğitim verilirken, 56 bin 863 öğrenci ve 3 bin 603 öğretmen ise ders başı yaptı.