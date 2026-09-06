Kars'ta KPSS Lisans oturumu öncesi adaylar okullara erken saatte akın etti - Son Dakika
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Kars'ta KPSS Lisans oturumu öncesi adaylar okullara erken saatte akın etti

Kars\'ta KPSS Lisans oturumu öncesi adaylar okullara erken saatte akın etti
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Kars'ta bugün yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde adaylar, sınava girecekleri okulların yolunu sabahın erken saatlerinde tuttu. Kimlik ve giriş belgelerini kontrol eden adaylar, görevlilerin yönlendirmesiyle sınav binalarına alınırken okul çevrelerinde yoğunluk ve heyecan yaşandı.

Kars'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Saat 10.15'te başlayacak sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, adayların heyecanlı oldukları gözlendi.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar, sınav saatinden önce sınava girecekleri binalara gelerek hazırlıklarını tamamladı. Yanlarında sınava giriş belgeleri ve geçerli kimlikleri bulunan adaylar, gerekli kontrollerin ardından sınav binalarına yöneldi.

Sınav öncesinde bazı adaylar okul bahçesi ve çevresinde son kez ders notlarını ve konu özetlerini gözden geçirirken, bazıları ise sınav heyecanını azaltmak için yakınlarıyla sohbet ederek sınav saatini bekledi.

Özellikle sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte okul girişlerinde hareketlilik artarken, adayların sınava zamanında yetişebilmek için erken saatlerde okullara gelmeyi tercih ettiği görüldü.

Adaylar, sınav öncesinde kimlik ve giriş belgelerini son kez kontrol ederek görevlilerin yönlendirmeleri doğrultusunda sınav binalarına alındı. Okul çevrelerinde sınav süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirlerin de alındığı görüldü.

Kars'ta KPSS heyecanı yaşayan adaylar, aylar süren hazırlıklarının ardından sınavda başarılı olabilmek ve kamu görevine giden yolda önemli bir adım atabilmek için ter dökecek.

Kaynak: İHA

Eğitim, KPSS, Kars, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kars'ta KPSS Lisans oturumu öncesi adaylar okullara erken saatte akın etti - Son Dakika

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