Kastamonu Üniversitesi TYÇ logolu program sayısında ilk 30'a girerek plaket aldı - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi TYÇ logolu program sayısında ilk 30'a girerek plaket aldı

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Kastamonu Üniversitesi TYÇ logolu program sayısında ilk 30\'a girerek plaket aldı
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Kastamonu Üniversitesi, TYÇ logosu kullanım hakkı bulunan program sayısında Türkiye'nin ilk 30 üniversitesi arasına girerek MYK tarafından plaketle ödüllendirildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, plaketi Bakan Vedat Işıkhan ve YÖK üyesi Mahmut Ak'ın elinden aldı.

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosu kullanım hakkına sahip program sayısı bakımından Türkiye'nin ilk 30 üniversitesi arasında yer alarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından plaketle ödüllendirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) 21. Olağan Genel Kurulu'nun ardından, Ankara'da "Yükseköğretimde Yeterlilik ve Tanınırlık-Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logo Kullanım Hakkı Buluşması" gerçekleştirildi. Programda kalite güvencesi süreçlerini tamamlayarak bünyesinde TYÇ logosu kullanım hakkına sahip en fazla programı bulunan 30 üniversiteye plaket takdim edildi. Kastamonu Üniversitesi de ödüllendirilen üniversiteler arasında yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Aşkın Tören, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, üniversite rektörleri ve davetlilerin katıldığı törende Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı temsil etti.

Kastamonu Üniversitesi'nin TYÇ logosu kullanım hakkına sahip program sayısıyla Türkiye'nin ilk 30 üniversitesi arasında yer alması dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a başarı plaketi takdim edildi. Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi adına verilen plaketi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak'ın elinden aldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, yükseköğretimde kalite güvencesinin geliştirilmesinin, nitelikli mezunlar yetiştirilmesinin ve mezun yeterliliklerinin uluslararası düzeyde tanınmasının Kastamonu Üniversitesi'nin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Kastamonu Üniversitesi'nde TYÇ logosu kullanım hakkı kazanan programların, eğitim-öğretim süreçlerinde kaliteyi sürekli geliştirme anlayışının bir göstergesi olduğunu belirten Rektör Topal, bu kazanımın mezunların bilgi ve becerilerinin tanınırlığına katkı sağlayacağını ifade etti. Süreçte emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür eden Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi'nde kalite odaklı çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Rektör Topal ayrıca, kalite güvencesine yönelik çalışmalara verdikleri destek dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'a; TYÇ logosu kullanım hakkı sürecindeki katkı ve destekleri nedeniyle de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Aşkın Tören'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
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