Kayseri\'de yeni eğitim yılı açılışı Talas\'ta yapıldı, ilk zil çalındı

Kayseri protokolü 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmazken, hayırsever Mehmet Altun tarafından yaptırılan Türkan Altun ve Av. Mehmet Altun İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Talas'ta bulunan hayırsever Türkan Altun ve Av. Mehmet Altun İlkokulu'nda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Okullarımız bugün yeniden öğrencilerimizin sesiyle, merakıyla ve öğrenme heyecanıyla buluşuyor. Bu güzel başlangıcın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim ailemiz bu yıl 23 bin 20 öğretmen, yaklaşık 315 bin öğrencimiz ve 13 bin 835 sınıf ile yeni eğitim öğretim yılına başlamaktadır. 3 yıldan beri uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin insanı merkeze alan bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda milli, manevi, insani ve kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak, yetkin ve erdemli nesiller yetiştirmek ve ülkemizin geleceğini güçlü bir şekilde inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. 2026-2027 eğitim öğretim yılında "Maarif'in Kalbinde Oyun" temasıyla oyunun çocuklarımızın öğrenme, gelişme, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerindeki yerini daha da güçlendirmeyi önemsiyoruz. Çocuklarımızın yaş ve gelişim özelliklerine uygun, güvenli ve kapsayıcı oyunlarla öğrenme süreçlerini zenginleştirirken geleneksel çocuk oyunlarımızı da eğitim hayatımızın bir parçası olarak yaşatmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin eğitim yolculuğunda son yıllarda ortaya koyulan gayretin bazı önemli karşılıklarını görmeye başladığımız bir dönemdeyiz. PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin uluslararası düzeyde matematik, okuma ve fen bilimlerinde gösterdiği gelişim, öğrencilerimizin öğrendiklerini anlamlandırma, kullanma, sorgulama ve hayatla ilişkilendirme becerilerinin güçlendiğini ve eğitimdeki gayretimizin uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Çağ çok değişti"

Hayırsever Mehmet Altun ise, "Telefon ve bilgisayar, büyük aklın ötesinde önemli eserler. Bunu yapanlar Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatından faydalanarak kullarına armağan olsun diye bu yapmayı sağlamışlar. Bu bir engerek yılanına benziyor. Zehri bütün hastalıklara şifa, kanseri bile şifa, tedavi ediyor ama aşırı düşerseniz, eyvah. Şimdi 6 yaşındaki bir çocuk, 2 yaşındaki bir çocuk, 5 yaşındaki bir çocuk, yaş haddi belirsiz, elinde bir telefon. Arkadaşlar, biz 1957 Kayseri Lisesi mezunuyuz. 55 kişiydik. 51'imiz Türkiye birincisi. Hepsi Avrupa'da tahsil yaptı. Bunların içinde en zayıf tahsil yapan benim. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni en yüksek başarıyla bitirdim. Veliler, anne ve babalar; iyi dikkat edin bu sözlerime. Bizim çağımız gibi değil, çağ çok değişti. Ama değişen çağa ilerlemeye götürürseniz mutlusunuz. Çocuklar şimdi bir bilgisayara dalıyor, sabah saat 5-6 oluyor, bilgisayardan ve telefondan ayıramıyorsunuz. Sizden istirhamım, bu dünyada bir gün misafirsiniz, ölümü tadacaksınız ve Cenab-ı Hakk'ın huzuru ilahisinde, Sırat Köprüsü'nden geçmeden önce "siz niye bu çocukları böyle yetiştirdiniz diye" suale çekileceksiniz" dedi.

"Şantiye şefi gibi burada görev yaptıl"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, "7 yıl önce göreve başladığımda "benim görev yaptığım bir ilçede inşallah hedefim sonunda tekli eğitim olsun" demiştim. İkili eğitim hiç olmasın. Devletimiz ve hayırseverlerimiz tarafından üç okulun daha inşaatı devam ediyor. Onlarla birlikte seneye eğitim öğretim yılı tekli eğitim ile başlayacağız inşallah. Burada devlet millet bütünleşmesinin en önemli ve en üst düzeyde bir örneğini görüyoruz. Bu okulların çok büyük bir serüveni var. Eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Milli eğitim ve eğitim ne kadar önemli biliyoruz. Jandarmamız bu yüz bin metre kare alanın kullanımından feragat etti. Sonra Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi planlamasını yaptı. Hayırseverimiz İstanbul'daki arsalarını buraya okul yapılmak üzere devlete tahsis etti. Biz bizzat önce okul yapıp sonra devletten karşılığını almak üzere, ben ve arkadaşlarım bir şantiye şefi gibi akşamdan sabaha, sabahtan akşama burada görev yaptık" diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Bu eğitim döneminde özellikle tüm Türkiye'de 31 tane okul yapıp devlete bağışlayan, ömrünü, kazancını bu memleketin çocukları iyi okullarda okusunlar, iyi eğitim alsınlar diye harcayan değerli büyüğümüz Mehmet Altun' amcaya çok teşekkür ediyorum. "Allah razı olsun" diyorum. Hemen yanında Osman Ulubaş amcam var. Allah bizlere de Mehmet Altun ve Osman Ulubaş amca gibi alnı açık, bu memleketin çocuklarına hizmet etmiş şekilde ömrümüzü harcamayı nasip eder inşallah" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ilk ders zilini çaldı ve okulun gerçekleştirdi.