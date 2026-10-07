KBÜFEST'te 81 ilin kültürü tanıtıldı, sosyal vatan gençliğe taşınacak - Son Dakika
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KBÜFEST'te 81 ilin kültürü tanıtıldı, sosyal vatan gençliğe taşınacak

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KBÜFEST\'te 81 ilin kültürü tanıtıldı, sosyal vatan gençliğe taşınacak
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Karabük Üniversitesi Merkez Kampüs'te düzenlenen KBÜFEST'te 81 ilden öğrenciler illerin kültür, doğa ve gastronomi değerlerini tanıttı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, etkinlikte sosyal vatan değerlerini koruyup geleceğe taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen "KBÜFEST 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliğinde 81 ilden öğrenciler illerin kültürel değerlerini tanıttı.

KBÜ Merkez Kampüs'teki etkinliğin açılışında konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, her türlü değeri etkinliklerle birlikte sosyal vatanı korumak ve geliştirmek zorunda olduklarını belirtti. Rektör Kırışık, "Nasıl ki; kara vatanımız uğruna canımızı feda ediyoruz, deniz vatanımız için her türlü risklere giriyoruz, hava vatanımız için her türlü gayreti gösteriyoruz, işte bir milleti bir arada tutan en önemli değer, 'sosyal vatan' dediğiniz değerler bütünüdür. Millet o değerler etrafında birleşir, yaşar ve geleceği kendini o değerler etrafında aktarır. Biz de yeni nesil gençlerimize bu kültürel değerlerimizi, millet olmak değerlerimizi göstermek, tanıtmak, geleceğe taşımak gayesindeyiz. Bu organizasyonun ana sebebi, ana gayesi budur. İnşallah bu sosyal vatan değerlerimizi koruyacak, geliştirecek ve gençliğimize, geleceğimize hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Ağrı standında yer alan KBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Ali Balkis, şehri tanıtmak için festival çerçevesinde stant kurduklarını belirterek, "Ağrı'nın tescilli yaprak dönerini bütün öğrencilerimize, katılımcılara ikram etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle katılımcılar illerimizi, kültürlerini tanımış oluyorlar" diye konuştu.

Festivalin ozanlar diyarı Kırşehir'i tanıtma noktasında katkı sağladığını aktaran Prof. Dr. Yasin Dönmez de, "Bugün Kırşehir'imizi temsil ediyoruz. Kırşehir Anadolu'da 'ozanlar' diyarı olarak bilinir. Kültürün yanında kentin tarihini ve yemek çeşitlerini anlatmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

81 ilin standın yer aldığı etkinlikte illerin kültür, doğa ve gastronomi değerleri tanıtıldı. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler şehirlerinin zenginliklerini tanıtırken, etkinlik süresince yöresel türküler seslendirildi.

Emniyet öğrencileri uyardı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü de etkinlikte stant açtı. Öğrencilerin siber ve sosyal medyadaki dolandırıcılık, terör olayları başta olmak üzere trafik, asayiş gibi konularda da uyararak bilgiler verdi. Öğrencilere broşürler verilerek olaylara karşı dikkatli ve bilinçli olmaları istendi.

Kaynak: İHA
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