Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde vefa ziyareti - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde vefa ziyareti

Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde vefa ziyareti
20.07.2026 21:53
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Kıbrıs gazisi merhum Hüseyin Gürbüzer'in eşi Hatice Gürbüzer'i ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette öğrenciler, vefa ve milli değerlerin yaşatılması adına takdir topladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Kıbrıs gazisi merhum Hüseyin Gürbüzer'in eşi Hatice Gürbüzer'i ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okuyup dualar eden öğrenciler, anlamlı davranışlarıyla takdir topladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi Camisi Kur'an Kursu öğrencileri, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde örnek bir vefa davranışı sergiledi. Öğrenciler, Kıbrıs gazisi merhum Hüseyin Gürbüzer'in eşi Hatice Gürbüzer'i evinde ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler ve gaziler için dualar etti.

Ziyarette öğrenciler, Hatice Gürbüzer'e başsağlığı dileklerini iletirken, gazilerin ve şehitlerin millet için taşıdığı öneme dikkat çekildi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Hatice Gürbüzer, öğrencilerin gösterdiği vefa karşısında duygulandığını ifade etti.

Bereketli Mahallesi Camisi İmam Hatibi ve Kur'an Kursu Öğreticisi Ali Arslan, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gazimiz merhum Hüseyin Gürbüzer'in kıymetli eşi Hatice teyzemizi ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuduk ve dualar ettik. Öğrencilerimize şehitlik ve gazilik makamının önemini anlatarak milli ve manevi değerlerimizin yaşatılmasına katkı sağlamayı amaçladık." dedi.

Mahalle sakinlerinin de takdirle karşıladığı ziyaret, genç nesillere vefa, birlik ve beraberlik duygularının aktarılması açısından anlamlı bir örnek olarak değerlendirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde vefa ziyareti - Son Dakika

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