Kırıkkale polisi, ilkokul öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı\'nda trafik eğitimi verdi

Kırıkkale polisi, ilkokul öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Eren İlkokulu öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı'nda trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimde temel kurallar ve güvenli davranışlar teorik ve uygulamalı anlatıldı; çocukların küçük yaşta bilinç kazanması amaçlandı.
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Mehmet Ali Eren İlkokulu öğrencilerine yönelik Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim programı düzenlendi. Programda öğrencilere trafik bilinci, temel trafik kuralları ve trafikte güvenli davranış biçimleri anlatıldı. Teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmeleri sağlandı. Eğitimde, çocukların küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazanmaları ve trafikte güvenli hareket etmeleri amaçlandı.
Kaynak: İHA
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