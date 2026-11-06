Kırıkkale polisi, ilkokul öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı\'nda trafik eğitimi verdi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Mehmet Ali Eren İlkokulu öğrencilerine yönelik Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim programı düzenlendi. Programda öğrencilere trafik bilinci, temel trafik kuralları ve trafikte güvenli davranış biçimleri anlatıldı. Teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmeleri sağlandı. Eğitimde, çocukların küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazanmaları ve trafikte güvenli hareket etmeleri amaçlandı.