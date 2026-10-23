Kızılay Düzce İl Merkezi, İbn-i Sina Lisesi'nde ilk yardım eğitimi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kızılay Düzce İl Merkezi, İbn-i Sina Lisesi'nde ilk yardım eğitimi düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılay Düzce İl Merkezi, İbn-i Sina Lisesi\'nde ilk yardım eğitimi düzenledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kızılay Düzce İl Merkezi ve Kadın Kolları iş birliğiyle ilk yardım eğitimi düzenlendi. Bolu Kızılay İlk Yardım Merkezi'nin verdiği eğitimlerle öğrencilerin acil durumlara yönelik bilinç kazanması hedeflendi.

Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kızılay tanıtımı, akran eğitimi ve ilk yardım programı düzenlendi. Kızılay Düzce İl Merkezi Başkanlığı ve Kadın Kolları Teşkilatı iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilerin bilinçlenmesi ve ilk yardım farkındalığının artırılması hedeflendi.

Düzce'de öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek ve temel ilk yardım konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi. Türk Kızılay Düzce İl Merkezi Başkanlığı ve Kadın Kolları Teşkilatı tarafından Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program kapsamında Kızılay tanıtımı, akran eğitimi ve ilk yardım eğitimi verildi. Bolu Kızılay İlk Yardım Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilerin ilk yardım konusunda bilgi edinmeleri ve acil durumlara yönelik bilinç kazanmaları amaçlandı.

Programda sunum ve katkılarıyla yer alan Nülifer Dilek Serindağ, Uzman Psikolog Ersan Şimşek ve İlk Yardım Eğitmeni Kağan Balkış'a teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
Anadolu Lisesiİbn-i SinaKızılaySağlıkEğitimDüzceBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
ABD’de idamdan kurtulan Christa Pike’ın damarının yırtıldığı iddia edildi ABD'de idamdan kurtulan Christa Pike'ın damarının yırtıldığı iddia edildi
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
16:47
Yunanistan Kara Kuvvetleri, “anti-drone kafes“ sistemini kullanmaya başladı
Yunanistan Kara Kuvvetleri, "anti-drone kafes" sistemini kullanmaya başladı
16:46
Bahçeli: 7 Şubat 2027’de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
Bahçeli: 7 Şubat 2027'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
16:39
Borsa İstanbul’da sert düşüş İşte keskin düşüşün arkasındaki 2 neden
Borsa İstanbul'da sert düşüş! İşte keskin düşüşün arkasındaki 2 neden
16:38
Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim’de başlıyor
Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim'de başlıyor
16:21
Aziz Yıldırım küplere bindi Galatasaray derbisi için tek bir isteği var
Aziz Yıldırım küplere bindi! Galatasaray derbisi için tek bir isteği var
15:08
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 16:51:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılay Düzce İl Merkezi, İbn-i Sina Lisesi'nde ilk yardım eğitimi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei