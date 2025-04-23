Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki - Son Dakika
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Eğitim

Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan\'dan sert tepki

Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması AK Parti MKYK'nın gündemine geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan hadiseye tepki göstererek "Bu, hadsizliktir. Önümüzdeki günlerde KKTC'ye bir ziyaret yapacağız. Gerekli mesajları orada vereceğiz. Bunları sıkılamazsan hadlerini bilmiyorlar" dedi.

23.04.2025 10:42
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KKTC'de liselerde başörtüsünün serbest bırakılmasının protesto edilmesi ve bir ortaokul öğrencisinin başörtüsü yüzünden okula alınmaması tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi.

KKTC'DE BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması ve okuldan uzaklaştırılması üzerine yaşanan süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tüzükte değişiklik yaparak öğrencilerin "bone ve bandana" ile derslere girmesinin önünü açmıştı. Bu karar ana muhalefetin talebi ve okullara başörtüsü ile girilmemesini savunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) düzenlediği eylemler sonucu Başbakanlık geri adım atarak tüzük kararını geri çektiğini açıkladı. Böylelikle ortaokullarda öğrencilerin başörtülü girip girmeyecekler tamamen okulların inisiyatifine bırakılmış oldu.

AK PARTİ MKYK'DA MASAYA YATIRILDI

KKTC'de başörtülü bir öğrencinin okula girişinin engellenmesi ve daha sonra Bakanlar Kurulunun liselerde öğrencilerin inançları gereği başörtüsü takmasını serbest bırakan tüzük değişikliği yapması ve bu karara karşı bazı sendikaların eylem başlatması, AK Parti MKYK'da masaya yatırıldı.

"HADLERİNİ BİLMİYORLAR"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan hadiseye tepki göstererek "Bu, hadsizliktir. Önümüzdeki günlerde KKTC'ye bir ziyaret yapacağız. Gerekli mesajları orada vereceğiz. Bunları sıkılamazsan hadlerini bilmiyorlar" dedi.

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İrsen Küçük, AK Parti, Politika, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • nesha512:
    yine başladılar başortu siyasetine. 62 62 Yanıtla
  • 220198:
    valla reis onlar cooktan rumlasmislar ne yapsan bos gerci hristiyan ulkelerde bile basortulu okullara giriliyor gerci yeni yeni islamafobi basladi ama bizde 100 yildir bu sorun var 65 25 Yanıtla
  • Erkan Mahir:
    sanane ya orayadamı karışacan oranın bir cumhurbaşkanı var yeter ya haddını bilmeyen onlar deil 18 32 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KKTC BAĞIMSIZ BIR DEVLET DEGIL MI 29 17 Yanıtla
  • Halis demir:
    kıbrıstaki caape kalıntıları. 25 16 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    ora Kıbrıs muz cumhuriyeti değil 9 7 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    KKTC T.C nin iç meslerine karışsaydı ne tepki gösterirdiniz bir sorgulayın. 8 6 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    içimizdeki Avrupa aşkı olanlar artık din veya ırk ayırımı yapıyor bunun sonu iç savaşa gider diye çok korkuyorum ecdadımızın yaptığını biz yapamıyoruz bu üzücü aşmak lazım bu durumları 9 4 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Yine başladı koyun avı, baktılar kesin seçim kaybı görünüyor nasıl malları yine aptal yerine koyarız o icraatlar başladı 8 2 Yanıtla
  • Szka788304:
    reis pusuda bekliyorlar senden sonrası korkutuyor beni asalım imamları kapatalım imamhatipleri diye slogan atan islam için çağ dışı diyen zihniyet ülkemizde yaşanan yolsuzluk ve katliam ve her kötü olayın arkasında din eğitimi almamış bir toplum sebebli ve artık çok ğeç seksen sene dinsiz toplum din karşıtı bir yaşam savaşı verenlerin sonucu bunlar cuma namazı na giden çocuklar haber yapılıyordu bu ülkede 2 4 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    en güzel oy ve para din işinde var kaşıdıkça oy ve para çıkıyo. 0 0 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    modası geçmeyen tek algı ( makarnacılar için ) din İman baş örtüsü midem bulanıyor artık 0 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Reis kulagini cek bu soytarilarin. 0 0 Yanıtla
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