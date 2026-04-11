Sağlık çalışanlarına uygulamalı yangın eğitimi verildi

Sağlık çalışanlarına uygulamalı yangın eğitimi verildi
11.04.2026 10:23  Güncelleme: 10:24
Kocaeli'de itfaiye ekipleri, hastanelerde görev yapan personele yönelik yangın güvenliği programı düzenleyerek acil durumlara karşı teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Eğitimler kapsamında 56 personel eğitim aldı ve tatbikatlar gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hastane personeline yönelik "Yangınları Önleme ve Söndürme Teknikleri Eğitimi" düzenleniyor. Eğitimlerde katılımcılara yangın anında doğru müdahale yöntemleri hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarılıyor. Özel hastanede gerçekleştirilen eğitim programına 56 personel katıldı. Eğitimlerin ardından yapılan yangın tatbikatı ile katılımcıların acil durumlara karşı hazırlığı pekiştirildi. Aynı kapsamda Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personeline yönelik düzenlenen eğitimde ise 69 çalışana yangın önleme ve söndürme teknikleri anlatıldı. Program sonrasında gerçekleştirilen tatbikat ile personelin yangına müdahale becerileri, uygulamalı olarak geliştirildi.

Nisan ayı boyunca Kocaeli genelindeki tüm kamu ve özel hastanelerde eğitim ve tatbikatların sürdürülmesi planlanıyor. Çalışmalarla sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin afet ve acil durumlara karşı bilinç düzeyinin artırılması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
11:04
Yok artık daha neler Immobile 13 dakikada rakibin içinden geçti
Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:04
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
