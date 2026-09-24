KPSS Ön Lisans adayları 4 Ekim sınav yerlerini 24 Eylül'den itibaren öğrenebilecek

KPSS Ön Lisans adayları 4 Ekim sınav yerlerini 24 Eylül'den itibaren öğrenebilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 4 Ekim'de yapılacak KPSS Ön Lisans Sınavı için adayların bina ve salon atama işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar sınav yerini gösteren giriş belgesini 24 Eylül saat 10.30'dan itibaren AIS'ten alabilecek, sınav günü saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ekim'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı'na katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "4 Ekim tarihinde uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı'na katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini 24 Eylül tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 4 Ekim tarihinde uygulanacak KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
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