KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: 25 Ekim'de sınav

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Ekim'de yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim), 25 Ekim tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım tarihinde yapılacaktır. KPSS Ortaöğretim'e başvurular 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. 1 Kasım tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 22-30 Eylül tarihleri arasında olacaktır. DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 25 Ekim tarihinde yapılacak olan 2026-KPSS Ortaöğretim'e başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir. 2026-KPSS Ortaöğretim ile 2026-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nda yer almaktadır" ifadelerini kullandı.