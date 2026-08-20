Kütahya Ağaçköy Mahallesinde imar planları için istişare toplantısı düzenlendi
Kütahya Belediyesi, Ağaçköy Mahallesi Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları kapsamında yapılacak 18. Madde İmar Uygulaması için bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenledi. Başkan Eyüp Kahveci ve mahalle sakinlerinin katılımıyla bölgedeki imar çalışmaları değerlendirildi.
Kütahya Belediyesi tarafından Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları kapsamında gerçekleştirilecek 18'inci Madde İmar Uygulamasına ilişkin bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İmar ve Şehircilik Müdürü Yalçın Yıldırım, ilgili personel ve Ağaçköy Mahallesi sakinlerinin katıldığı toplantıda, bölgede yürütülen imar çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Toplantıda, Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planlarının mevcut durumu, planlama süreci ve 18. Madde İmar Uygulaması kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi verildi.
Mahalle sakinlerinin talep, görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, bölgede planlanan düzenlemeler vatandaşların değerlendirmeleri doğrultusunda istişare edildi.
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