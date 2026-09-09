Kütahya'da AR-GE ve strateji birimleri 2026-2027 planını görüştü - Son Dakika
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Kütahya'da AR-GE ve strateji birimleri 2026-2027 planını görüştü

Kütahya\'da AR-GE ve strateji birimleri 2026-2027 planını görüştü
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında, AR-GE ve Strateji Geliştirme Birimleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılı faaliyetleri ele alındı, birimler arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın başkanlığında, il genelinde Strateji Geliştirme Birimlerinden sorumlu şube müdürleri ile özel bürolarda görev yapan öğretmenlerin katılımıyla "AR-GE ve Strateji Geliştirme Birimleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kütahya Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve mevcut uygulamalar değerlendirilirken, 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.

Toplantıda ayrıca il ve ilçe düzeyinde yürütülen çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesi, birimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve uygulama süreçlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının, eğitim çalışmalarında koordinasyonun artırılması ve yeni eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha planlı şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Mustafa Yılmaz, Kütahya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kütahya'da AR-GE ve strateji birimleri 2026-2027 planını görüştü - Son Dakika

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