Kütahya'da üniversiteliler, Gençlik Buluşması'nda Müftü İzmirli ile buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da üniversiteliler, Gençlik Buluşması'nda Müftü İzmirli ile buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya\'da üniversiteliler, Gençlik Buluşması\'nda Müftü İzmirli ile buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Müftülüğü ve iş birliği yapılan kurumların düzenlediği Gençlik Buluşması'nda farklı fakülte ve bölümlerden üniversiteliler bir araya geldi. Programda İl Müftüsü Hasan İzmirli, gençlerle sohbet edip milli ve manevi değerler ile kitap okumanın önemine değindi.

Kütahya İl Müftülüğü tarafından üniversiteli gençlere yönelik düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında farklı fakülte ve bölümlerden öğrenciler bir araya geldi.

Kütahya İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, Genç Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Genç Geçerken Üniversite Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen programda öğrenciler, tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Etkinlikte gençler, İl Müftülüğünün gençlere yönelik yürüttüğü hizmetler ve görevli ekip hakkında da bilgi edindi.

Müftü İzmirli gençlerle bir araya geldi

Program kapsamında Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, üniversiteli gençlerle sohbet ederek gençliğin taşıdığı değer ve sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Milli ve manevi değerlerin günlük hayattaki önemine değinen İzmirli, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda azimle çalışmalarının önemini vurguladı.

Gençlerin eğitim hayatlarında başarılı olabilmeleri için okuma alışkanlıklarını güçlendirmeleri gerektiğini belirten İzmirli, bol bol kitap okunmasının ve ilim yolunda ilerlemenin geleceğin inşasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Gençlerin gönül dünyasına dokunmak, milli ve manevi değerlerle bağlarını güçlendirmek ve öğrenciler arasında dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen program, samimi sohbetler eşliğinde sona erdi.

Kaynak: İHA
GençlikKütahyaGüncelEğitimMüftüSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi Yargıtay’dan kritik karar 8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:37
Ürdün’de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah’tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 14:08:52. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da üniversiteliler, Gençlik Buluşması'nda Müftü İzmirli ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei