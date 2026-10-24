Kütahya\'da üniversiteliler, Gençlik Buluşması\'nda Müftü İzmirli ile buluştu

Kütahya İl Müftülüğü tarafından üniversiteli gençlere yönelik düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında farklı fakülte ve bölümlerden öğrenciler bir araya geldi.

Kütahya İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, Genç Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Genç Geçerken Üniversite Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen programda öğrenciler, tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Etkinlikte gençler, İl Müftülüğünün gençlere yönelik yürüttüğü hizmetler ve görevli ekip hakkında da bilgi edindi.

Müftü İzmirli gençlerle bir araya geldi

Program kapsamında Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, üniversiteli gençlerle sohbet ederek gençliğin taşıdığı değer ve sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Milli ve manevi değerlerin günlük hayattaki önemine değinen İzmirli, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda azimle çalışmalarının önemini vurguladı.

Gençlerin eğitim hayatlarında başarılı olabilmeleri için okuma alışkanlıklarını güçlendirmeleri gerektiğini belirten İzmirli, bol bol kitap okunmasının ve ilim yolunda ilerlemenin geleceğin inşasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Gençlerin gönül dünyasına dokunmak, milli ve manevi değerlerle bağlarını güçlendirmek ve öğrenciler arasında dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen program, samimi sohbetler eşliğinde sona erdi.