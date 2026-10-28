Kütahya Emet'te okul yöneticileri ve öğretmenlere siber güvenlik eğitimi verildi - Son Dakika
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Kütahya Emet'te okul yöneticileri ve öğretmenlere siber güvenlik eğitimi verildi

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Kütahya Emet\'te okul yöneticileri ve öğretmenlere siber güvenlik eğitimi verildi
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Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kütahya'nın Emet ilçesinde okul yöneticileri ve öğretmenlere internet güvenliği, siber zorbalık ve dolandırıcılık eğitimi verdi. Eğitimde çocuk ve gençlerin dijital risklere karşı bilinçlendirilmesi vurgulandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitimde, internet güvenliği, siber zorbalık ve dijital dolandırıcılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okul yöneticileri, SİBERAY Kulübü öğretmenleri ve rehber öğretmenlere yönelik siber güvenlik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde katılımcılara internetin güvenli kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, kişisel verilerin korunması, internet dolandırıcılığı, siber zorbalık ve dijital ortamlarda karşılaşılabilecek riskler hakkında bilgi verildi. Çocukların ve gençlerin internet ortamında karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı eğitimde, öğretmenlerin öğrencileri siber güvenlik konusunda doğru yönlendirmesi ve farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekildi. Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimle, okul yöneticileri ve öğretmenlerin siber suçlara karşı bilinç düzeyinin artırılması ve öğrencilerin dijital dünyada daha güvenli hareket etmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkTeknolojiKütahyaEğitimÇocukEmetSon Dakika

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