Kütahya Hisarcık'ta müftülük din görevlilerine ezan okuma eğitimi başlattı - Son Dakika
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Kütahya Hisarcık'ta müftülük din görevlilerine ezan okuma eğitimi başlattı

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Kütahya Hisarcık\'ta müftülük din görevlilerine ezan okuma eğitimi başlattı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Hisarcık İlçe Müftülüğü din görevlilerine yönelik Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu başlattı. Kursla din görevlilerinin ezan okuma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ezanı usulüne uygun ve etkileyici biçimde okumaları amaçlanıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde din görevlilerine yönelik düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu başladı.

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kurs kapsamında, ilçede görev yapan din görevlilerine ezanın usulüne uygun güzel okunmasına yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimlerle din görevlilerinin ezan okuma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ezanın manevi atmosferine uygun ve etkileyici bir şekilde okunmasının sağlanması amaçlanıyor.

Kursun hayırlı olmasını temenni eden Hisarcık İlçe Müftülüğü, din görevlilerinin gayretlerinin bereketli olmasını ve öğrendikleri bilgileri hayırlı hizmetlerde kullanmalarını diledi.

Kaynak: İHA
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