Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencileri akımlara kapılmamaları konusunda uyardı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere günümüzde etkili olan akımlara kapılıp gitmemeleri yönünde uyarıda bulunan Yılmaz, "Akımların takipçisi değil, değerlerimizle geleceğe yön veren öncüler olun" dedi.

Gençlerin kendi değerlerine sahip çıkmalarının önemine değinen Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olacağını vurguladı.

Mustafa Yılmaz, ziyaret kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlerle de öğretmenler odasında bir araya geldi. Öğretmenlerle sohbet eden Yılmaz, okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerin öğrencilerin gelişimi ve geleceği üzerindeki etkisine dikkat çeken Yılmaz, eğitimcilerle geleceğe iz bırakmanın önemi üzerine görüş alışverişinde bulundu.