Kütahya OSB\'de öğrencilere iş kazalarını önleme odaklı İSG eğitimi verildi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri başlatıldı.

Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programının ilk gününe, 9. sınıf öğrencileri başta olmak üzere farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin, okula yeni başlayan 9. sınıf öğrencilerine başarı dileklerini iletirken, üst sınıflarda eğitim gören öğrencilere de yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

Mesleki eğitimin sanayiyle bütünleşmesinin önemine dikkat çeken Ergin, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Ergin, konuşmasında Kütahya OSB'nin üretim kapasitesi, gelişimi ve öğrencilere sunduğu imkanlar hakkında da bilgi verdi.

İş kazalarının önlenmesi anlatıldı

Açılış konuşmasının ardından Kütahya OSB Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi Süleyman Güneş tarafından öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Eğitimde; iş sağlığı ve güvenliği kültürünün önemi, çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek riskler, iş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma alışkanlıklarının kazanılması konuları ele alındı. Öğrencilere, mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçli hareket etmelerinin önemi anlatıldı.

Öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç kazanmalarını amaçlayan eğitimlerin, önümüzdeki günlerde farklı öğrenci gruplarının katılımıyla devam edeceği bildirildi.