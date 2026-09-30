Kütahya Simav\'da 40 milyon liralık yatırımla yeni ilkokul açıldı

Kütahya'nın Simav ilçesi Çitgöl beldesinde yapımı tamamlanan ilkokul, düzenlenen törenle eğitim hayatına kazandırıldı.

Yaklaşık 40 milyon liralık yatırımla Çitgöl beldesine kazandırılan İlkokul, 930 metrekare kapalı alana ve 3 bin 150 metrekarelik okul bahçesine sahip. Okulda 9 sınıflık, 1 kütüphane ve 1 atölye bulunuyor. Açılış töreninde konuşan Vali Musa Işın, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, yeni okulun öğrenciler, öğretmenler ve Simav için hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi öğrencilerle birlikte kesildi. Vali Işın ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra okul binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Çitgöl beldesinde gerçekleştirilen açılış törenine; milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, il ve ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.