Kütahya Tavşanlı'da 5 İmam Hatip okulu ilk kez ortak kutlama programı düzenledi - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da 5 İmam Hatip okulu ilk kez ortak kutlama programı düzenledi

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Kütahya Tavşanlı\'da 5 İmam Hatip okulu ilk kez ortak kutlama programı düzenledi
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Kütahya Tavşanlı'da İmam Hatip Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında 5 İmam Hatip okulu ilk kez ortak programda bir araya geldi. Etkinlikte sahne gösterileri sunuldu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İmam Hatip Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında ilçedeki 5 İmam Hatip okulu ilk kez ortak bir programda bir araya geldi.

Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlama programına Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı ile Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan katıldı.

İlçede faaliyet gösteren Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Devlet Ana imam Hatip Lisesi, Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih İmam Hatip Ortaokulunu bir araya getiren etkinlikte, İmam Hatip okullarının eğitim anlayışı, ortak değerleri ve toplumsal hayattaki yeri ön plana çıkarıldı.

Ev sahibi okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan sahne gösterileri ve içeriklerin sunulduğu programda, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Bu kapsamda, Hafızlık Türkiye 3'üncüsü olan Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 8. sınıf öğrencisi Zeynep Berra Ordu ile İmam Hatip Okulları temalı Kahoot Bilgi Yarışması'nda dereceye giren Rana Kaçar'a hediyeleri verildi.

Günün anısına özel olarak hazırlanan hatıra rozetlerinin protokol üyelerine, misafirlere ve öğrencilere takdim edildiği program, okullar arasındaki iş birliği ve dayanışmayı pekiştirirken emeği geçenlere teşekkür edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
EtkinlikTavşanlıKütahyaGüncelEğitimSon Dakika

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