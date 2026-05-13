Sarıgöl'de hayır etkinliği ile okul kütüphanesine destek
Sarıgöl'de hayır etkinliği ile okul kütüphanesine destek

13.05.2026 16:38  Güncelleme: 16:41
Manisa Sarıgöl'de Şehit Esin Akay Ortaokulu tarafından düzenlenen hayır etkinliğinde toplanan gelir, okul kütüphanesinin geliştirilmesinde kullanılacak. Etkinliğe Kaymakam, Belediye Başkanı, veliler ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Şehit Esin Akay Ortaokulu tarafından okul kütüphanesine destek amacıyla hayır etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, Okul Aile Birliği tarafından organize edildi. Etkinliğe Kaymakam Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, daire amirleri, okul müdürleri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte veliler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunulurken, elde edilen gelirin okul kütüphanesinin geliştirilmesi için kullanılacağı ifade edildi.

Okul Müdürü Kazım Ceyhan, etkinliğe destek veren herkese teşekkür ederek, elde edilen gelirin öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla okul kütüphanesi için değerlendirileceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
