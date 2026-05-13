Sarıgöl\'de hayır etkinliği ile okul kütüphanesine destek

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Şehit Esin Akay Ortaokulu tarafından okul kütüphanesine destek amacıyla hayır etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, Okul Aile Birliği tarafından organize edildi. Etkinliğe Kaymakam Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, daire amirleri, okul müdürleri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte veliler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunulurken, elde edilen gelirin okul kütüphanesinin geliştirilmesi için kullanılacağı ifade edildi.

Okul Müdürü Kazım Ceyhan, etkinliğe destek veren herkese teşekkür ederek, elde edilen gelirin öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla okul kütüphanesi için değerlendirileceğini söyledi. - MANİSA