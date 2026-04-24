Kütüphanelerde bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında gençlerin yoğun olarak bulunduğu mekanlarda bağımlılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mehmet Uzun Kent Kütüphanesi ile Amida Halk Kütüphanelerinde vatandaşlara yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, koruyucu ve önleyici çalışmalar çerçevesinde, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezinin bu seferki durağı Mehmet Uzun Kent Kütüphanesi ile Amida Halk Kütüphaneleri oldu. Kütüphane yönetimlerinin talebi üzerine gerçekleştirilen ve çok sayıda öğrencinin katıldığı eğitimde, madde bağımlılığı yalnızca bireysel bir sağlık sorunu olarak değil sosyal, psikolojik ve toplumsal boyutlarıyla ele alındı. Büyükşehir Belediyesi, erken müdahale, koruyucu ve önleyici hizmetleri esas alan bütüncül yaklaşımını kent genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde görev yapan uzmanlar tarafından verilen eğitimde, bağımlılığın tanımı ve türleri ele alınırken, farklı madde türlerinin birey üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri ayrıntılı biçimde anlatıldı. Eğitimlerde, bağımlılığın henüz oluşmadan önlenmesine yönelik farkındalığın önemine dikkat çekilerek, yaş, cinsiyet ve meslek fark etmeksizin herkesin risk altında olabileceği vurgulandı. Bireysel, ailesel ve çevresel risk faktörleri örneklerle anlatılırken, son yıllarda bölgede bağımlılık oranları ile tedavi başvurularındaki artışa da değinildi. Katılımcılara, bağımlılığın erken belirtilerini tanıma, bağımlı bireylere doğru yaklaşım geliştirme, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine erişim konularında kapsamlı bilgiler sunuldu. Kadınlarda bağımlılık konusu da ayrıca ele alınarak, bu alandaki görünmeyen riskler ve özel ihtiyaçlar değerlendirildi.

Eğitim çalışmaları devam edecek

Eğitimlerde, bağımlılıkla mücadelede aile desteğinin ve sosyal çevrenin belirleyici rolüne dikkat çekildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koruyucu ve önleyici eğitim çalışmalarını, sahadan gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürmeyi planlıyor. Kütüphanelerde gerçekleştirilen madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. - DİYARBAKIR