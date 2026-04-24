Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütüphanelerde bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık eğitimi

24.04.2026 13:19  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında gençlerin yoğun olarak bulunduğu mekanlarda bağımlılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında gençlerin yoğun olarak bulunduğu mekanlarda bağımlılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mehmet Uzun Kent Kütüphanesi ile Amida Halk Kütüphanelerinde vatandaşlara yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, koruyucu ve önleyici çalışmalar çerçevesinde, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezinin bu seferki durağı Mehmet Uzun Kent Kütüphanesi ile Amida Halk Kütüphaneleri oldu. Kütüphane yönetimlerinin talebi üzerine gerçekleştirilen ve çok sayıda öğrencinin katıldığı eğitimde, madde bağımlılığı yalnızca bireysel bir sağlık sorunu olarak değil sosyal, psikolojik ve toplumsal boyutlarıyla ele alındı. Büyükşehir Belediyesi, erken müdahale, koruyucu ve önleyici hizmetleri esas alan bütüncül yaklaşımını kent genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde görev yapan uzmanlar tarafından verilen eğitimde, bağımlılığın tanımı ve türleri ele alınırken, farklı madde türlerinin birey üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri ayrıntılı biçimde anlatıldı. Eğitimlerde, bağımlılığın henüz oluşmadan önlenmesine yönelik farkındalığın önemine dikkat çekilerek, yaş, cinsiyet ve meslek fark etmeksizin herkesin risk altında olabileceği vurgulandı. Bireysel, ailesel ve çevresel risk faktörleri örneklerle anlatılırken, son yıllarda bölgede bağımlılık oranları ile tedavi başvurularındaki artışa da değinildi. Katılımcılara, bağımlılığın erken belirtilerini tanıma, bağımlı bireylere doğru yaklaşım geliştirme, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine erişim konularında kapsamlı bilgiler sunuldu. Kadınlarda bağımlılık konusu da ayrıca ele alınarak, bu alandaki görünmeyen riskler ve özel ihtiyaçlar değerlendirildi.

Eğitim çalışmaları devam edecek

Eğitimlerde, bağımlılıkla mücadelede aile desteğinin ve sosyal çevrenin belirleyici rolüne dikkat çekildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koruyucu ve önleyici eğitim çalışmalarını, sahadan gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürmeyi planlıyor. Kütüphanelerde gerçekleştirilen madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 13:21:41. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.