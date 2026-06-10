LGS İçin Koordinasyon Toplantısı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesinde, sınav sürecine ilişkin değerlendirme ve koordinasyon toplantısı Erzurum Lisesi Kültür Sitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Bakanlık Müfettişi Erdal Sönmez, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Beyazlı, il yöneticileri, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe yöneticileri ve okul müdürleri katıldı. Öğrencilerin sınav sürecini güvenli, sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamaları amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, sınav uygulamalarına ilişkin hazırlıklar ve alınacak tedbirler ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Beyazlı, yaptığı konuşmada sınav güvenliği, uygulama süreçleri ve öğrencilerin sınav psikolojilerini olumlu yönde desteklemeye yönelik hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca sınavın başarıyla yürütülmesi için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı. Programda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muammer Bayrak tarafından sınava ilişkin teknik detaylar, görev süreçleri ve uygulama esasları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını alacağı başarılı bir sınav süreci için hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor" dedi. - ERZURUM