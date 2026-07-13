Yüz binlerce öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor: LGS\'de tercih başvuruları başladı

Liselere Geçiş Sistemleri'nin (LGS) tercih başvurularının 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları, bugünden itibaren 27 Temmuz'a kadar e-Okul üzerinden yapılacak.

ÜÇ GRUPTA TERCİH YAPILABİLECEK

Adayların; yerel yerleştirme, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabileceği belirtildi.

İlk olarak yerel yerleştirme ekranı açılacak ve öğrenciler burada en fazla 5 okul tercih edebilecek. İlk 3 tercihin kayıt alanından seçilmesi zorunlu olacak.

Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan adaylar, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10, pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 okul seçebilecek.

Böylece öğrenciler toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek. Yerleştirmeye esas nakiller ise iki dönemde gerçekleştirilecek; her dönemde merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar için ayrı ayrı en fazla 3 tercih yapılabilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih sürecinin 13-27 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.