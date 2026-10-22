Malatya Yazıhan\'da öğretmenler yapay zekanın eğitime etkisini değerlendirdi

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde düzenlenen "Öğretmenlerle Kahve Molası" programında, yapay zekanın eğitim süreçlerine etkisi ve öğretmenlik mesleğinin geleceği ele alındı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamit Kapan, "Öğretmenlerle Kahve Molası" programı kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi. Programda, "Öğretmenlik mesleğini yapay zeka ile birlikte gelecekte neler bekliyor?" sorusu gündeme taşındı.

Öğretmenler, sınıf içi iletişim, öğrenci motivasyonu, eğitimde karşılaşılan sorunlar ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Programda ayrıca yapay zekanın eğitim süreçlerine etkisi, teknolojinin öğretmenin rolünü nasıl dönüştürebileceği ve gelecekte eğitim alanında yaşanabilecek değişimler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.