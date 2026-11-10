Manisa Maarif Orkestra ve Korosu'nun 103. yıl klibi beğeni topladı - Son Dakika
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Manisa Maarif Orkestra ve Korosu'nun 103. yıl klibi beğeni topladı

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Manisa Maarif Orkestra ve Korosu\'nun 103. yıl klibi beğeni topladı
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Manisa Maarif Orkestra ve Korosu'nun 100 öğrenci ve 55 öğretmenle Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırladığı klip beğeni topladı. Topluluk, öğretmenlerden 90'ın üzerinde başvuru alınca kadrosunu genişleterek ilçelerdeki öğretmen ve öğrencileri de projeye dahil etmeyi hedefliyor.

Manisa'da öğretmen ve öğrencileri aynı sahnede buluşturan Maarif Orkestra ve Korosu, konserleri ve Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırladığı kliple sanatseverlerin beğenisini topluyor. 100 öğrenci ve 55 öğretmenin yer aldığı topluluk, yeni dönemde kadrosunu genişleterek Manisa'nın sanat hayatına daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.

Manisa Güzel Sanatlar Lisesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Mesut Barış, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen Maarif Orkestra ve Korosu Öğretmen ve Öğrenci Topluluğu'nun Manisa İl Koordinatörlüğünü de üstleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılında başlatılan projeye 2025 yılında dahil olduklarını belirten Barış, ilk olarak Eylül 2025'te 100 öğrenciden oluşan Maarif Korosu Çocuk Topluluğu'nu kurduklarını söyledi. Yaklaşık 6 aylık hazırlık sürecinin ardından topluluğun Gençlik Haftası kapsamında ilk konserini verdiğini ifade eden Barış, eş zamanlı olarak 55 öğretmenin katılımıyla öğretmenler topluluğunu da oluşturduklarını kaydetti.

Öğretmenler ve öğrenciler aynı sahnede

Maarif Halk Dansları Topluluğu'nun da çalışmalara destek verdiğini belirten Barış, haziran ayında öğretmenlerden oluşan orkestra ve koronun birlikte sahne aldığı konserin büyük emekle hazırlandığını dile getirdi. Senfonik altyapının yanı sıra Batı ve Türk müziği enstrümanlarının birlikte kullanıldığı konserde halk dansları da sahneye taşındı.

Cumhuriyet'in 103. yılına özel klip

Topluluğun en dikkat çeken çalışmalarından birinin Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan klip olduğunu anlatan Barış, 54 öğrencinin katılımıyla stüdyo kayıtları gerçekleştirdiklerini söyledi. Eserin bestecisinden gerekli izinlerin alınmasının ardından hazırlıkların tamamlandığını belirten Barış, Manisa'nın farklı noktalarında gerçekleştirilen çekimlerle şehrin tanıtımına da katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilen klibin beğeni topladığını kaydeden Barış, çalışmanın öğrenciler için de önemli bir deneyim olduğunu vurguladı. Öğrencilerin stüdyo ve kamera deneyimi kazandığını, öğretmenleriyle birlikte üretmenin ve sahne almanın heyecanını yaşadığını söyledi.

2027 hedefi ekibi büyütmek

Öğretmen ve öğrencilerden gelen yoğun talepler üzerine topluluğu büyütmeyi hedeflediklerini belirten Barış, bu yıl öğretmenlerden 90'ın üzerinde başvuru aldıklarını açıkladı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yeni bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Topluluğun çalışmalarını yalnızca Manisa merkezle sınırlı tutmak istemediklerini dile getiren Barış, ilerleyen süreçte ilçelerdeki öğretmen ve öğrencileri de projeye dahil ederek daha kapsamlı sanat etkinlikleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye genelinde ilk sıraları hedefliyor

Kısa sürede önemli bir mesafe katettiklerini belirten Barış, öğretmenler ve çocuklardan oluşan toplulukların farklı okullardan katılımcılarla oluşturulmasının ciddi bir organizasyon ve hazırlık gerektirdiğini söyledi. Öğretmenler topluluğuyla bir dönem içerisinde büyük bir konser hazırladıklarını ifade eden Barış, çalışmaların kapsamı ve elde edilen sonuçlar bakımından Manisa'nın Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alabilecek bir seviyeye ulaştığını düşündüğünü belirtti.

Yeni konserler için hazırlıklar başladı

İlk dönemde 24 Kasım Öğretmenler Günü için etkinlik planladıklarını, ikinci dönemde ise Çanakkale Haftası kapsamında bir program hazırlamayı düşündüklerini kaydeden Barış, yıl sonu için de kapsamlı bir gösteri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların Manisa Güzel Sanatlar Lisesinin konferans ve orkestra salonlarında sürdürüldüğünü belirten Barış, okul müdürü Samet Güleryüz'ün mekan, ses sistemi ve lojistik konularında önemli destek sağladığını ifade ederek teşekkür etti.

Öğrencilerin kendi okullarında müzik öğretmenleri eşliğinde belirlenen repertuvar doğrultusunda hazırlandığını anlatan Barış, yaklaşık 15 günde bir bütün ekibi bir araya getirerek ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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