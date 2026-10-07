Manisa Salihli\'de camilerin toplumsal rolü \'Cami ve Sosyal Hayat\' konferansında anlatıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından "Cami ve Sosyal Hayat" konulu konferans programı düzenlendi.

Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda daha sonra İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi.

Konferans bölümünde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Lokman Arslan, "Cami ve Sosyal Hayat" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Arslan, camilerin yalnızca ibadet mekanları olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu anlattı.

Programda konuşan Kaymakam Ali Güldoğan ise camilerin toplum hayatındaki yeri ve önemine dikkat çekti. Camilerin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesine önemli katkı sunduğunu belirten Güldoğan, din görevlilerinin de toplum içerisinde önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın, din görevlilerinin toplum içerisindeki görev ve sorumluluklarının hatırlanmasına vesile olduğunu belirten Kaymakam Güldoğan, camilerin toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Kaymakam Güldoğan, tüm din görevlilerine görevlerinde kolaylık ve başarı temennisinde bulundu.

Programa Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Lokman Arslan, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Belediye Başkan Yardımcısı A. Yavuz Özdem, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Ertan, İlçe Müftüsü Ali Çebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.