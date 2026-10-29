Manisa Sarıgöl'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı, Cumhuriyet köşesi ilgi gördü - Son Dakika
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Manisa Sarıgöl'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı, Cumhuriyet köşesi ilgi gördü

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Manisa Sarıgöl\'de Cumhuriyet\'in 103. yılı kutlandı, Cumhuriyet köşesi ilgi gördü
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Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okullarda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Dört Eylül İlkokulundaki Cumhuriyet köşesi ilgi görürken, Ahmetağa Neslihan Urgancı İlkokulundaki törende öğrenci gösterileri beğeni topladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü okullarda düzenlenen etkinliklerle kutlanırken, Dört Eylül İlkokulunda hazırlanan Cumhuriyet köşesi öğretmen ve öğrencilerin ilgi odağı oldu. Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen öğrenciler ve öğretmenler köşede sıraya girdi.

Sarıgöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullarda çeşitli kutlama programları düzenlendi. Dört Eylül İlkokulunda hazırlanan Cumhuriyet köşesi, öğretmenler ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet'in 103. yılı anısına fotoğraf çektirmek isteyenler, hazırlanan köşede hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öğrencilerin gösterileri beğeni topladı

Sarıgöl Ahmetağa Neslihan Urgancı İlkokulunda düzenlenen törende ise öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı programda öğrenciler, sergiledikleri performanslarla izleyicilerden alkış aldı.

Okul Müdürü Ahmet Balamutcu, Cumhuriyet Bayramı törenleri için öğrencileri hazırlayan ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sarıgöl'de okullarda gerçekleştirilen etkinlikler, öğretmenlerin, öğrencilerin ve izleyicilerin katılımıyla Cumhuriyet coşkusu içinde kutlandı.

Kaynak: İHA
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