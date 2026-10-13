Manisa Sarıgöl'de eğitim müdürleri okulun ihtiyaçlarını öğretmenlerle değerlendirdi - Son Dakika
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Manisa Sarıgöl'de eğitim müdürleri okulun ihtiyaçlarını öğretmenlerle değerlendirdi

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Manisa Sarıgöl\'de eğitim müdürleri okulun ihtiyaçlarını öğretmenlerle değerlendirdi
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Manisa Sarıgöl'de eğitim müdürleri, Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüştü. Görüşmede eğitim-öğretim faaliyetleri ile okulun ihtiyaçları değerlendirildi, iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Görüşmede eğitim-öğretim faaliyetleri, okulun çalışmaları ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Demirtaş ve Kanyılmaz, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette okulda yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.

Eğitimin niteliğinin artırılması, okulların gelişiminin desteklenmesi ve eğitim paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretin, eğitim çalışmalarının değerlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiSarıgölManisaGüncelEğitimSon Dakika

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