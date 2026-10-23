Manisa Sarıgöl'de okul ziyaretinde Maarif Modeli ve çocuk oyunları değerlendirildi - Son Dakika
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Manisa Sarıgöl'de okul ziyaretinde Maarif Modeli ve çocuk oyunları değerlendirildi

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Manisa Sarıgöl\'de okul ziyaretinde Maarif Modeli ve çocuk oyunları değerlendirildi
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Manisa Sarıgöl'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Dört Eylül İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette Maarif Modeli kapsamındaki eğitim faaliyetleri ile geleneksel çocuk oyunlarının öğrencilerin gelişimine katkısı değerlendirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Dört Eylül İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirildi. Geleneksel çocuk oyunlarının öğrencilerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimine katkısı, kültürel değerlerin yaşatılması ve oyunların eğitim süreçlerine dahil edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocukların kültürel değerlerini tanıyarak geleceğe hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Demirtaş, "Çocuklarımızın köklerinden beslenerek geleceğe hazırlanmasını hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve katkıları büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kaynak: İHA
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