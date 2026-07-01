Mardinli öğrenciler 2500 sırayı yeniledi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümü öğrencileri, son 1 ayda ilçelerindeki okullarda deforme olan 2 bin 500 sırayı yeniledi.

İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin destekleriyle Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen 'Öğrencilerimiz Üretiyor, Okullarımız Güzelleşiyor' projesi kapsamında, yıl boyu üretim ve onarım çalışmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında okullardan toplanan kullanım ömrünü tamamlamış malzemeler ise geri dönüştürülüp yeniden eğitime kazandırılıyor. Okulların tatile girmesiyle çalışmalarını yoğunlaştıran Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencileri, deforme olan masa ve sıraların bakım ve onarımını yaparak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi. Çalışmalarda son 1 ayda, 2 bin 500 sıra ve masa yenilendi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN GELECEĞİNE KATKI SAĞLIYORUZ'

Okul müdürü Bülent Yıldız, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yıl boyunca üretim ve onarım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla, 'Öğrencilerimizle Üretiyor, Okullarımız Güzelleşiyor' sloganıyla yola çıktık. Biz yılın 12 ayı dur durak bilmeden öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber okullarımızın bakım, onarım ve tüm donatım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İhtiyaç duyulan malzemeleri gerek sıfırdan yapıp okullarımızın hizmetine sunuyor, gerekse kullanımda olan ömrünü tamamlamış ürünleri geri dönüşüme alarak tekrar eğitim-öğretimin hizmetine sunuyoruz. Bu sayede hem ülkemizin ekonomisine hem de öğrencilerimizin geleceğine katkı sağlıyoruz" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ SADECE SIRA VE MASAYLA SINIRLI DEĞİL'

Yıldız, "Kızıltepe ilçemizde yaklaşık 2 bin 500 tane sıra ve masamızın bakım ve onarımını yaparak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Tabii ki çalışmalarımız sadece sıra ve masayla sınırlı değil. Okullarımızın çevre çitlerinin bakım onarımı, kapıların değişimi, kaynak işleri ve bahçe kapılarının onarımı gibi eğitimin kalitesini artırabilecek her türlü adımı atıyoruz. İlçe ve İl Milli Eğitim müdürlüklerimizle koordineli bir şekilde, eğitim-öğretimin kalitesini artırmak adına her türlü faaliyeti kıymetli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, biz de bu tür faaliyetlerde aktif olarak bulunmaktayız. Okullarımızdan sıfır atık kapsamında geri dönüşüme atılacak olan tüm ürünleri topluyor, atölyelerimizde işleyerek tekrar ülkemizin ekonomisine kazandırıyoruz" diye konuştu.