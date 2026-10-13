MCBÜ öğrencileri TEKNOFEST 2026\'da finans ve edebiyat alanında derece kazandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinden oluşan PARGE: TURNA Takımı, TEKNOFEST 2026 Finansal Teknolojiler Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu. Eğitim Fakültesi öğrencisi Elif Laçin ise Mavi Vatan kapsamında düzenlenen yarışmada "Edebi Yazı Ödülü" kazandı. İki farklı alanda başarı elde eden öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar'ı ziyaret etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileri, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen yarışmalarda elde ettikleri derecelerle üniversitelerine gurur yaşattı. PARGE: TURNA Takımı, Finansal Teknolojiler Yarışması'nda Türkiye ikinciliğini elde ederken, Eğitim Fakültesi öğrencisi Elif Laçin de Küre TEKNOFEST Mavi Vatan Madde Yazım Yarışması'nda "Edebi Yazı Ödülü"ne layık görüldü.

Başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette PARGE: TURNA Takımı Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Orkun Teke, takım kaptanı Begüm Çetin ile takım üyeleri Ömer Faruk Demirel, Şermin Kara ve Eren Gönel de yer aldı. Takım üyeleri, geliştirdikleri KAPAN (Kiralık Hesap Analiz Platformu ve Ağ Nesnesi) projesi ve TEKNOFEST sürecinde yürüttükleri çalışmalar hakkında Rektör Kibar'a bilgi verdi.

TEKNOFEST 2026 Güneydoğu kapsamında düzenlenen Finansal Teknolojiler Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan PARGE: TURNA Takımı, KAPAN projesiyle finansal işlemlerde kiralık hesap ağlarını tespit etmeyi hedefliyor.

Yapay zeka destekli kara para aklamayla mücadele (AML) karar destek sistemi olarak geliştirilen KAPAN, karmaşık hesap ilişkilerini analiz ederek şüpheli yapıları açıklanabilir gerekçelerle uzmanların değerlendirmesine sunuyor. Proje, finansal güvenliğin güçlendirilmesine yönelik yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Edebiyat alanında da ödül geldi

MCBÜ'nün bir diğer başarısı ise Eğitim Fakültesi öğrencisi Elif Laçin'den geldi. Laçin, TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 kapsamında düzenlenen Küre TEKNOFEST Mavi Vatan Madde Yazım Yarışması'nın Küre Blog kategorisinde "Edebi Yazı Ödülü"nü kazandı.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerin farklı alanlarda elde ettiği başarıların üniversitenin bilimsel üretim ve yenilikçilik çalışmalarını yansıttığını ifade etti.

PARGE: TURNA Takımı'nın finansal güvenlik alanında yapay zeka destekli özgün bir çözüm geliştirmesinden ve Elif Laçin'in edebiyat alanında ödül kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kibar, öğrencileri ve takım danışmanı Öğr. Gör. Dr. Orkun Teke'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.