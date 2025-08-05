MEB, özel okullarda ücretsiz eğitim başvuru kılavuzunu yayımladı - Son Dakika
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Eğitim

MEB, özel okullarda ücretsiz eğitim başvuru kılavuzunu yayımladı

MEB, özel okullarda ücretsiz eğitim başvuru kılavuzunu yayımladı
05.08.2025 15:28
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Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda ücretsiz eğitim görmek isteyen öğrenciler için yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Şehit ve gazi çocukları ile devlet korumasındaki öğrenciler, 5-14 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Yerleşen öğrenciler, servis dışında yemek, pansiyon, kırtasiye, etüt ve sertifika programları gibi birçok hizmetten ücretsiz faydalanacak.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak ücretsiz eğitim görecek öğrencilerin kurumlara yerleşme işlemlerine yönelik "Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu" hazırladı.

BAŞVURULAR 5-14 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Kılavuz doğrultusunda, ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında öncelikli olan şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, 5-14 Ağustos'ta başvuru yaparak, Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarına merkezi yerleştirmeyle kayıt olabilecek.

ÖĞRENCİLER PEK ÇOK HAKTAN ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEK

Öğrenciler, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren eğitimin yanı sıra özel okuldan alacakları servis hariç, yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak öğrencilerden, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 1 ile ortaokul 5'inci sınıfta öğrenim görecek olanlar, başvuru işlemlerini kaydının bulunduğu okuldan yapacak. Hazırlık sınıfında veya 9'uncu sınıfta öğrenim görecek öğrenciler ise ortaöğretime kayıt yapmış olmaları durumunda ilgili okuldan, kayıt yapmamışlarsa bitirdikleri ortaokuldan başvuruda bulunabilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 26 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK

Tercih işlemleri, 15-20 Ağustos'ta e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin veli ya da vasisi tarafından yapılacak. Her öğrenci en az 5, en fazla 10 kurum tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 26 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öte yandan, özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri sürücü (operatörlük) eğitim kurslarına başvuru ve tercih işlemleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından "Özel MTSK Modülü" üzerinden yürütülecek.

Detaylı bilgiye https://ookgm.meb.gov.tr/www/ucretsiz-okutulacak-ogrencikursiyer-yerlestirme-kilavuzu-yayimlandi/icerik/2208 adresinden ulaşılabiliyor.

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Son Dakika Eğitim MEB, özel okullarda ücretsiz eğitim başvuru kılavuzunu yayımladı - Son Dakika

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