Mersin'de çocuk işçiliğine karşı farkındalık semineri - Son Dakika
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Mersin'de çocuk işçiliğine karşı farkındalık semineri

Mersin\'de çocuk işçiliğine karşı farkındalık semineri
16.06.2026 09:51  Güncelleme: 09:52
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında düzenlediği seminerde, çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluştururken, uzmanlar çocukların yerinin eğitim olduğunu vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında düzenlediği seminerde, çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluştururken, uzmanlar çocukların yerinin çalışma hayatı değil eğitim olduğunu vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 'Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü' kapsamında çocuk işçiliğine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Huzurkent Çocuk Kampüsü Çok Amaçlı Salonda seminer düzenlendi. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede gerçekleştirilen etkinlikte, çocuk emeği, çocuk hakları ve çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Seminerde, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erhan Gülcan tarafından 'Dünyada ve Türkiye'de Çocuk Emeği', Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Duygu Akat Özkale tarafından ise 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele ve Çocuk Hakları' başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuk işçiliğinin önlenmesinde eğitim, bilinçlendirme ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulanırken, çocukların sağlıklı, güvenli ve eğitim odaklı bir yaşam sürmesinin temel hedef olduğu mesajı verildi.

"Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında hukuki düzenlemelerle ilgili bir bilgilendirme yaptık"

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Duygu Akat Özkale, etkinlik kapsamında çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında hukuki düzenlemeler hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz, bunlara da değindik. Çocuk işçiliği ve genç işçiliği kavramları üzerinde durduk. Hukuken ikisinin farkları, çalışma şartları ve saatlerine ilişkin bilgilendirme paylaşımlarında bulunduk" dedi. Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) konusunda da değerlendirmelerde bulunan Özkale, "Velilere ve çocuklara, MESEM'lerin ucuz çocuk işçiliği üzerinden kazanç sağlama riskinin olduğunu ve burada dikkat edilecek hususlardan bahsettik. 'Ne zaman çocuk işçi statüsüne geçer, ne zaman MESEM'de sadece staj adı altında değerlendirilir?' MESEM'in kırmızı çizgilerinden bahsettik" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin dezavantajlı bölgelerde yürüttüğü çalışmalarını da değerlendiren Özkale, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin özellikle dezavantajlı bölgelerde mevsimlik tarım işçilerine ve özellikle kadın işçilere yönelik yapmış olduğu destek programlarını takip ediyoruz. Mersin adına bu gibi bölgelerde açılmış olan çocuk kampüslerinden de memnuniyet duyuyoruz. Çocukların bu bölgelerde desteklenmesi, ailelerin ve özellikle kadınların desteklenmesi, çocukların aslında mevsimlik işlerde çalıştırılmaya değil de okula veya kampüslerde verilen atölye çalışmalarına yönlendirilmesini sağladığını düşünüyoruz. Bu açıdan faydalı buluyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Mersin'de çocuk işçiliğine karşı farkındalık semineri - Son Dakika

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