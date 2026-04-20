Mersin\'de çocuklara siber güvenlik eğitimi verildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 09:57  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ve Huzurkent Çocuk Kampüslerinde çocuklara yönelik siber güvenlik eğitimi düzenledi. Eğitimde, güvenli internet kullanımı, siber zorbalıkla mücadele ve dijital haklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, çocukların dijital dünyada bilinçli ve güvenli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla, Mezitli Çocuk Kampüsü ile Huzurkent Çocuk Kampüsünde 'Siber Güvenlik' konulu eğitim programı düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi yetkilileri tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, çocuklara güvenli internet kullanımı, siber zorbalıkla mücadele, dijital ayak izi ve çevrim içi ortamda haklarını bilmenin önemi anlatıldı.

Ortaokul öğrencilerinin ve çocuk kampüsü öğrencilerinin katılım sağladığı program kapsamında, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Duygu Akat Özkale, çocuk hakları ve dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik bilgilendirme yaptı. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Dilber Öktem, siber zorbalık eylemlerini detaylı örneklerle aktarırken, Avukat Ronya Miray Dağ tarafından çocuklara dijital ortamda sahip oldukları haklar ve karşılaşabilecekleri riskler anlatıldı.

Eğitimin devamında Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Biriminden polis memuru Murat Çam, güvenli ve bilinçli teknoloji kullanımı, siber güvenlik, dijital ayak izi, sosyal medya güvenliği ve internet ortamında karşılaşılabilecek tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri aktardı. Güvenli internet kullanımına yönelik önemli ipuçları paylaşarak, çocukların bu konuda bilinçli vatandaş olmalarının önemine dikkat çeken Çam, acil telefon hatları ve çevrim içi ihbar adreslerini de paylaştı. Eğitimin sonunda katılımcılara, Mezitli Çocuk Kampüsü Hobi Atölyesinde yapılan sukulent aranjmanları hediye edildi.

"Çocuklarda, siber zorbalık ve siber suçlar konusunda farkındalık oluşturan bir eğitimdi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Çocuk Kampüsü Sorumlusu ve Tasarım Robotik Kodlama Öğretmeni Merve Etiler Özer, kamu kurumları ve STK'larla birçok konuda iş birliği içerisinde olduklarını ifade ederek, "Bugün de Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Birimi ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimini konuk ettik. Ortaokul seviyesindeki çocuklara, siber zorbalık ve siber suçlarla ilgili farkındalık semineri verdiler. Çocuklarımız arasında internet kullanımı çok yaygın olduğu için, siber zorbalığa ve siber suçlara maruz kalabiliyorlar. Bu konularda farkındalık oluşturmak bizler adına da mutluluk verici" dedi.

"Türkiye'de dijital ortamlarda gerçekleşen suç oranlarında maalesef artış gözleniyor"

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Duygu Akat Özkale, teknoloji çağında çocukların en çok maruz kaldığı suçların genellikle dijital ortamlarda gerçekleştiğini, Türkiye'de de bu konuda suç oranlarında maalesef artış gözlemlendiğini kaydederek, "Çocukların maruz kaldıkları ihmal ve istismar vakaları göz önünde bulundurulduğunda, yerelde ve adalet sistemi içerisinde bu konu üzerine daha çok çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesinin bizleri davet edip eğitim talep etmesini çok kıymetli buluyoruz. Elimizden geldiğince, çocukların her türlü ihmal ve istismarına ilişkin konularda hukuki destek sağlamaya çalışıyoruz. Siber zorbalık, dijital ortamlardaki ihmal ve istismar vakalarını da oldukça önemli buluyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 10:30:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.