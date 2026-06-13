Mersin'de LGS heyecanı: 25 bin öğrenci sınavda

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. Mersin'de 25 bin 965 öğrenci 102 okulda ter dökerken, aileleri de dışarda onlar için dua etti.

Mersin'in merkez ve ilçelerinde bugün 102 okulda bin 657 Salonda 25 bin 965 öğrenci LGS için ter döktü. Merkez Akdeniz Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi, Tarsus Şehit Vedat Yılmaz Anadolu Lisesi ve Erdemli Fen Lisesi'nde zamanında sınava gelen öğrenciler kadar ailelerde heyecan yaşadı. LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da başlarken, öğrencilerin gerekli kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı. Sınav merkezlerine girişler saat 09.45'e kadar sürdü.Bazı öğrenciler aileleriyle birlikte erken saatlerde okula gelirken, bazıları ise son dakikalarda sınava yetişti. Sınav öncesinde öğrenciler son hazırlıklarını yaparken, aileler çocuklarını uğurladıktan sonra okul kapısı önünde beklemeye başladı. İlk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden sorular yöneltildi. Sınavın başlamasıyla birlikte okul çevresinde sessizlik hakim olurken, veliler dua ederek beklemeye başladı.

Velilerden Alper Altürker, "Oğlumu LGS sınavına getirdim. Sınav sürecini yoğun bir çalışmayla geçirdi. İnşallah verdiği emeğin karşılığını alır. Biz de onun başarılı olacağına inanıyor ve umut ediyoruz" dedi.

Diğer velilerde çocuklarını heyecanla beklediklerini ifade etti. - MERSİN