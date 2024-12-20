MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider - Son Dakika
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Eğitim

MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider

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MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, yurt dışına giden gençlere yönelik eleştirilerde bulundu. Yıldırım, ''Bu ülkenin insanı vatanını terk etmemiştir. Giden gider'' dedi.

20.12.2024 21:52  Güncelleme: 23:07
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021-2023 yıllarına ilişkin verileri, ülkede eğitim almış bireylerin yurt dışına göç oranlarında ciddi bir artış olduğunu ortaya koydu. Araştırmalar, özellikle Türkiye'nin en iyi liselerinden mezun olan öğrencilerin ülkeyi terk ettiğini gösteriyor.

"GİDEN GİDER"

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ise yurt dışına giden gençlere yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan Yıldırım, beyin göçü konusuna değinerek, "Bu ülkenin insanı, vatanını terk etmemiştir. Giden gider." dedi.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Efendim, 'beyin göçü var, insanımız dışarı gidiyor' diyorlar. Ancak KAAN yere indiğinde mühendislerimiz gözyaşlarını tutamadı. Bu projeyi para için yapmadılar. Bu ülkenin insanı, vatanını terk etmemiştir. Giden gider."

MHP\'li Yıldırım\'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider

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Son Dakika Eğitim MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Gökhan Ülkü:
    Giden gider dayı, tutmasını bileceksin, herkesin tuzu sizin gibi kuru değil.. 127 22 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ülke Bitmiş O Yüzden Gidiyorlar.. 103 31 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    giden gider nasıl olsa süriyeliler geliyor demek istiyo 94 30 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Kötü yönetim insanlarda umut bırakmadı. İmkanı olsa bir Allah'ın kulu kalmaz bu ülkede 74 25 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Sıkıntı yok kalanlarla yola devam ederiz istekler sonsuzdur bitmez oraya gider başka birşey ister 31 65 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    siz gitseniz de ülke temizlense ne iyi olur 72 23 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ülkemiz Bitti Artık Giden Gitsin 63 29 Yanıtla
    Mustafa karaca:
    yazıklar olsun.bu ülkenin insanı bunu söylememeli.burada yaşiyorsan, neyin eksik. 0 0
  • Sefer tolun:
    Sizler zaten bu zihniyetle hareket ettiğiniz için gençler dışarı koşarken gidiyo acaba kargaşa çıkartmadan ne iş yaparsınız 52 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YUZDE 6 KINUSUYOR, YUZ KISIDEN 6 KISININ OY VERDIGI İCANADOLU PARTİSİ 42 18 Yanıtla
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