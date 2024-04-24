Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek

Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili olarak önümüzdeki hafta rakamın açıklanacağını belirtti. Bakan Tekin ayrıca, 2023 KPSS puanlarının heba olmayacağını ve atamaların yapılacağını söyledi. LGS tarihinde ise herhangi bir değişiklik olmayacak ve sınav 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

24.04.2024 18:47  Güncelleme: 18:51
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Öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık. 2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız." dedi.

BAKAN TEKİN ÖĞRETMENLERİN BEKLEDİĞİ HABERİ VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğretmenin beklediği atamalarla ilgili müjdeyi verdi. Bakan Tekin, rakamda uzlaşıldığını, önümüzdeki hafta netleşeceğini belirtti.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KABİNE TOPLANTISI OLURSA AÇIKLANABİLİR"

Bakan Tekin, "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız. Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık." ifadelerini kullandı.

LGS TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

LGS tarihinde de değişiklik olmayacağını ifade eden Bakan Tekin, sınavın 2 Haziran'da yapılacağını söyledi.

ERDOĞAN, "ATAMALAR FAZLA UZAMAYACAK" DEMİŞTİ

Öğretmen atamalarıyla ilgili ilk açıklamayı geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yapmıştı. Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." demişti.

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Son Dakika Eğitim Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek - Son Dakika

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