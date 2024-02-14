Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaz tatilini kısaltma kararı - Son Dakika
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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaz tatilini kısaltma kararı

Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.

14.02.2024 12:18  Güncelleme: 12:31
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Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve tatil süresiyle ilgili yeni bir hazırlık içine girdi. Bakanlık çalışmasında 180 gün olan eğitim ve öğretim süresinin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Kararın uygulamaya alınmasıyla da ara tatiller aynı şekilde devam edecekken yaz tatilinde kısalmaya gidilecek.

ARA TATİLE DEVAM YAZ TATİLİ KISALACAK

Türkiye'de eğitim ve öğretim iş günü iki ayrı dönemde 90'ar gün olmak üzere toplam 180 gün şeklinde uygulanıyor. Eğitim süresi hesaplanırken resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılıyor.

Sabah'ın haberine göre hava muhalefeti gibi nedenlerle zaman zaman kısalan 180 günlük eğitim süresinin 200 güne çıkarılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyacak. Bu uygulamada ara tatillerin devam edeceği öğrenilirken yaz tatilinde ise kısalma yaşanacak.

EĞİTİM SÜRESİNİN UZATILMASI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Gelişmiş ülkelerde 200 günün üzerinde olan eğitim süresinin Türkiye'de uzatılması, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda yürürlüğe konacak. Türkiye'de yaz tatili süresi, ara tatili uygulamasının başladığı 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren 13 haftadan 11 haftaya inmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan yaz tatilini kısaltma kararı

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Son Dakika Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaz tatilini kısaltma kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ozan çokbilen: Devlet okullarının çılkı çıktı artık ilkokulu ortaokulu devlette okudu şimdi liseye gönderdim özele harika eğitim veriyorlar 39 103 Yanıtla
  • Erdem Meric: Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri eğitim. Hem içerik ve hem eğitimci kalitesi maalesef çok kötü. Öğretmenler boşuna ağlamasın kendilerini geliştirsinler. Özel sektörde insanları limon gibi sıkıyorlar, öğretmenler yan gel yat bir de üstüne çuvalla para almak istiyorlar. 180 gün çalışma nedir Allah aşkına, vallahi yazık öğretmenlere verilen paralara. 59 22 Yanıtla
  • Fırat Duran: Bııırrraaavooo, 20 gün fazla olunca çağ atlayacak zaten ülke. Çocuklara önce sıra altını temiz tutmayı öğretsinler, onu bile başaramıyor öğretmenlerin çoğu. Önce sırasını temiz tutsun, sonra sevgi saygı öğrensin sonra müfredat üretime dayalı hale gelsin. Ders anlat geç ile olmuyor. 32 9 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Çok mükkemel eğitim görüyolarki bu şekil daha eğitilirler 26 8 Yanıtla
  • İlker Güner: Ya arkadaş benim cocugum yarış atı değil! Çocuk çocukluğunu yaşayacak, sizin 200gun eğitim dediğiniz lise dengi okullar. Abi anlamıyorum.okulda ders, evde ödev, tatilde ödev, olanida kisaltalim. Tamam anladık eğitimden sogusunlar, sorgulamayan cahil bir kitle yetişsin istiyorsunuz da. Maden Avrupa standardı, bı zahmet saatleri de ayarlayın. Gecenin karanlığında okula giden gitmesin, akşamın bir körü çıkan çıkmasın! 13 4 Yanıtla
  • Mustafa Der: Gününü uzatmak yerine eğitimin kalitesini yükseltin. nisandan sonra okullarda ders islenmiyor yok geziydi kermesti seminerdi... 7 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaz tatilini kısaltma kararı - Son Dakika
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