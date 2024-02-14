Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve tatil süresiyle ilgili yeni bir hazırlık içine girdi. Bakanlık çalışmasında 180 gün olan eğitim ve öğretim süresinin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Kararın uygulamaya alınmasıyla da ara tatiller aynı şekilde devam edecekken yaz tatilinde kısalmaya gidilecek.
Türkiye'de eğitim ve öğretim iş günü iki ayrı dönemde 90'ar gün olmak üzere toplam 180 gün şeklinde uygulanıyor. Eğitim süresi hesaplanırken resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılıyor.
Sabah'ın haberine göre hava muhalefeti gibi nedenlerle zaman zaman kısalan 180 günlük eğitim süresinin 200 güne çıkarılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyacak. Bu uygulamada ara tatillerin devam edeceği öğrenilirken yaz tatilinde ise kısalma yaşanacak.
Gelişmiş ülkelerde 200 günün üzerinde olan eğitim süresinin Türkiye'de uzatılması, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda yürürlüğe konacak. Türkiye'de yaz tatili süresi, ara tatili uygulamasının başladığı 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren 13 haftadan 11 haftaya inmişti.
Son Dakika › Eğitim › Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yaz tatilini kısaltma kararı - Son Dakika
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Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.
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