Milli Eğitim'den Kültürel Gezi Programı - Son Dakika
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Milli Eğitim'den Kültürel Gezi Programı

Milli Eğitim\'den Kültürel Gezi Programı
23.07.2026 20:46
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200 lise öğrencisi, Ağrı'dan Ahlat, Çanakkale ve Ankara'ya tarihi geziye uğurlandı.

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temalı kültürel ve tarihi gezi programı kapsamında ikinci kafilede yer alan 200 lise öğrencisi, Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan kültürel gezi için düzenlenen törenle uğurlandı.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen uğurlama törenine Vali Önder Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Zihni Manap, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, İl Müftüsü İhsan İlhan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, Şube Müdürü İhsan Köse, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Vali Bozkurt, gezi süresince kurallara uymalarını ve programdan en verimli şekilde yararlanmalarını istedi. Programın gençlerin tarih bilincinin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Vali Bozkurt, "Bu geziyle sizler, milletimizin dönüm noktalarına tanıklık etmiş şehirleri yerinde görme fırsatı bulacaksınız. Ahlat'ta Malazgirt ruhunu hissedecek, Çanakkale'de vatan uğruna verilen mücadelenin izlerini görecek, Ankara'da ise Cumhuriyetimizin kuruluş sürecine yön veren kurumları yakından tanıyacaksınız. Gördüklerinizi, hissettiklerinizi ve edindiğiniz kazanımları not almanızı istiyorum. Dönüşte bu notları öğretmenlerinize teslim edin. Yazdığınız her satırı okuyacağım. Sizlerin gözünden bu programın nasıl değerlendirildiğini görmek istiyorum. Bu süreçten edineceğiniz bilgi ve tecrübelerin eğitim hayatınıza ve geleceğinize önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan da, programın öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında tarih, kültür ve medeniyet bilincinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlandığını söyledi. Gençlerin yaşadıkları coğrafyanın geçmişini yerinde görerek öğrenmelerinin önemli olduğunu ifade eden Çakan, "Öğrencilerimizin tarihimizin dönüm noktalarını yerinde görmeleri, milli birlik ve beraberlik anlayışlarını güçlendirecek önemli bir kazanımdır. Tarihi mekanlar, kültürel miras alanları ve milli hafızamızda önemli yere sahip şehirler, gençlerimiz için yaşayan birer eğitim ortamıdır. Bu programın her aşamasında öğrencilerimizin hem bilgi hem de kültürel birikimlerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Gezi sonunda edinecekleri kazanımların gelecek yaşamlarında yol gösterici olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Programda öğrenciler, Malazgirt Zaferi'nin izlerini yaşatan Ahlat'ta tarihi mekanları gezecek, Çanakkale'de milletin bağımsızlık mücadelesinin yaşandığı alanları ziyaret edecek, Ankara'da ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna yön veren kurum ve mekanları inceleyecek. Gezi süresince düzenlenecek eğitim ve farkındalık etkinliklerine katılacak öğrenciler, tarihi ve kültürel mirası yerinde tanıma imkanı bulacak. Belirli aralıklarla sürdürülecek program kapsamında toplam bin 71 lise öğrencisinin Ahlat, Çanakkale ve Ankara'daki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Ankara, Kültür, Eğitim, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Milli Eğitim'den Kültürel Gezi Programı - Son Dakika

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