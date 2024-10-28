Milyoner\'de yarışmacının bilemediği \'\'İstiklal Marşı\'\' sorusu isyan ettirdi

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Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

ATV'de ekrana gelen ve sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın devraldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor.

Yarışmanın 119. bölümünde 20 bin TL'lik 5. soruda İlayda Kutevu isimli yarışmacıya "İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Cevaplarda ise A. Birinci, B. İkinci, C. Üçüncü, D. Dördüncü şıkları yer aldı. Yarışmacı 'Üçüncü' diyerek yanlış cevabı verdi ve 5 bin TL ödül kazandı. Yarışmacının yanlış cevabı hem seyirciyi hem de Oktay Kaynarca'yı şaşkınlığa uğrattı. Kaynarca bu durum karşısında "Acele ettin, sağlık olsun" demekle yetindi.