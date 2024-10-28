Milyoner'de yarışmacının bilemediği ''İstiklal Marşı'' sorusu isyan ettirdi - Son Dakika
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Eğitim

Milyoner'de yarışmacının bilemediği ''İstiklal Marşı'' sorusu isyan ettirdi

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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İlayda Kutevu isimli yarışmacı bilemediği İstiklal Marşı sorusuyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

28.10.2024 11:46
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ATV'de ekrana gelen ve sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın devraldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor.

Yarışmanın 119. bölümünde 20 bin TL'lik 5. soruda İlayda Kutevu isimli yarışmacıya "İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Milyoner'de yarışmacının bilemediği 'İstiklal Marşı' sorusu isyan ettirdi

Cevaplarda ise A. Birinci, B. İkinci, C. Üçüncü, D. Dördüncü şıkları yer aldı. Yarışmacı 'Üçüncü' diyerek yanlış cevabı verdi ve 5 bin TL ödül kazandı. Yarışmacının yanlış cevabı hem seyirciyi hem de Oktay Kaynarca'yı şaşkınlığa uğrattı. Kaynarca bu durum karşısında "Acele ettin, sağlık olsun" demekle yetindi.

Milyoner\'de yarışmacının bilemediği \'\'İstiklal Marşı\'\' sorusu isyan ettirdi

Magazin, Yarışma, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Milyoner'de yarışmacının bilemediği ''İstiklal Marşı'' sorusu isyan ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Didier Drogba:
    ekepenin sonucu 70 126 Yanıtla
    Mehmet Gökdeniz:
    yapram yorum yapmış alkıslayın 0 0
    Adem Şimşek:
    Lanet Olasıcalar bitmediniz 0 0
    Bakı Yorum:
    Bu diksiyon ve Türkçene bakılırsa senin ilkokula yeniden yazılman lazım. Okuyabilirsin değil mi? Zorlama istersen.. 0 0
  • Johny Guitar:
    Klasik chp il z kuşağı 96 74 Yanıtla
    ayhan kından:
    Zihniyet nedir 0 0
    VillaUmut:
    22 yıldır MEB kimin elinde aslan parçası? Lego gibi sistemle oynayan kimler? 0 0
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu ayıplanacak bir şey yok!Son iki dizesi de O benim le başladığı için yarışma heyecanıyla karıştırmış olabilir..Buda bir şey mi ?Omurilik soğanına ,Omurilik sarımsağı diyen, doktorun yanında... 108 3 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Eğer bu ortalıkta ben Atatürkçüyüm ben demokratım diye gezmiyorsa adam değilim 27 14 Yanıtla
    caps lock:
    Atatürkle istiklal marşı nın alakası nedir ? Mehmet Akif Ersoy kimdir neye inanmıştır önce onu bir öğrenelim arkadaşım. Sonra İstiklal Marşı neden ihtiyaç duyuldu nasıl kabul edildi onu öğrenelim sonra gelip burada konuşalım haydi yavrum. 0 0
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SON DAKİKA: Milyoner'de yarışmacının bilemediği ''İstiklal Marşı'' sorusu isyan ettirdi - Son Dakika
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