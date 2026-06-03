Kur'an kursunu başlarına taç takarak tamamladılar - Son Dakika
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Kur'an kursunu başlarına taç takarak tamamladılar

Kur\'an kursunu başlarına taç takarak tamamladılar
03.06.2026 10:41  Güncelleme: 10:43
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kavaklı Amine Hatun 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, düzenlenen yılsonu etkinliğinde sahne aldı. Minikler, dualar okudu, şiirler seslendirdi ve gösterilerle izleyenleri büyüledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Kavaklı Amine Hatun 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, başlarına taç takılan düzenlenen muhteşem bir programla yılsonu heyecanı yaşadı.

Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasıyla başladı. Yoğun katılımın gözlendiği programda veliler ve davetliler, çocukların heyecanına ortak oldu. Sahneye çıkan minik öğrenciler, kendileri için hazırlanan özel rollerini başarıyla sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Programda konuşma yapan Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yürütülen 4-6 yaş eğitimlerinin önemine dikkat çekti. Müftü Asan, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada Kavaklı Amine Hatun 4-6 Yaş Kur'an Kursumuzun yıl sonu programı için bir aradayız. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli hizmet alanlarından birisi de 4-6 yaş Kur'an kurslarıdır. Biz de elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak üzere Kavaklı Amine Hatun Kur'an Kursumuzda hem yarım gün, hem da tam gün olmak üzere eğitimimizi sürdürmekteyiz."

Konuşmasının devamında çocuklarını kursa emanet eden ailelere ve emeği geçen personele teşekkür eden Müftü Asan, "Yavrularını bizlere emanet eden siz değerli velilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu eğitimlerin sürmesinde büyük bir azim ve gayret gösteren çalışma arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür ederim. Çocuklarımızın, anne ve babalarına her daim bu güzel mutlulukları yaşatacak birer göz aydınlığı olmalarını diliyorum. Yüce Rabbimden, bütün Ümmet-i Muhammed'in evlatlarının bizim burada sahip olduğumuz huzur ve güvene sahip olmasını niyaz ederek sözlerimi tamamlıyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sahne alan minik öğrenciler, dönem boyunca öğrendikleri duaları okudu, şiirler seslendirdi ve sergiledikleri çeşitli gösterilerle izleyenleri büyüledi.

Büyük bir sevgi ve coşkuyla gerçekleştirilen yıl sonu etkinliği, öğrencilerin başarılarını taçlandıran ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kur'an kursunu başlarına taç takarak tamamladılar - Son Dakika

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