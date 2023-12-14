Mısır para birimi nedir? Mısır başkenti neresi? Mısır Piramitleri hangi şehirde?

Mısır, antik medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihi zenginlikleri, piramitleri ve Nil Nehri'nin etkileyici manzarasıyla öne çıkan bir ülkedir. Mısır piramitleri, Mısır'ın tarihî mirası ve dünya turizminin önemli cazibe merkezlerinden biridir. İşte, Mısır'ın para birimi, başkenti ve piramitleri hakkında detaylı bilgiler...

MISIR PARA BİRİMİ NEDİR?

Mısır'ın resmi para birimi Mısır Lirası (EGP)'dır. Mısır Lirası, ülkede yaygın olarak kullanılan ve turistlerin alışveriş ve seyahatlerinde tercih ettiği bir para birimidir.

MISIR BAŞKENTİ NERESİ?

Mısır'ın başkenti Kahire'dir. Bu büyük metropol, tarihî eserleri, kozmopolit atmosferi ve Nil Nehri kıyısındaki büyüleyici manzaraları ile ünlüdür. Kahire, Mısır'ın kültürel, ekonomik ve politik merkezi konumundadır.

MISIR PİRAMİTLERİ HANGİ ŞEHİRDE?

Mısır piramitleri, Giza şehri yakınlarında bulunmaktadır. Piramitlerin en ünlüsü Büyük Piramit veya Keops Piramidi'dir. Keops Piramidi, antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmektedir. Diğer önemli piramitler ise Keops'un oğulları olan Kefren ve Mikerinos'a aittir.