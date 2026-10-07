Muğla\'da 18 liseden 54 öğrenci gençlik iklim çalıştayında çözüm önerileri geliştirdi

Muğla'da 18 liseden 54 öğrencinin katıldığı Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nda, turizm ve kültürel mirasın iklim değişikliğinin etkilerinden korunmasına yönelik çözüm ve eylem önerileri geliştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen çalıştayın Muğla programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Menteşe Anadolu Lisesi koordinasyonunda Menteşe Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda gerçekleştirildi.

Gençlerin fikirleri Muğla'nın geleceğine katkı sunacak

Açılış konuşmasında Muğla'nın kıyıları, ormanları ve kültürel mirasının korunmasında eğitimin önemine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, gençlerin çözüm üretme süreçlerine katılımının değerini vurguladı. Çay, "Gençlerin geleceğe ilişkin kararlarda söz sahibi olmasını önemsiyoruz. Bizlere düşen sorumluluk da onların fikirlerini ciddiyetle dinlemek ve gelişmelerine alan açmaktır. Muğla'nın doğal ve kültürel zenginliğini gelecek kuşaklara taşıyacak iradenin, bugün bu salonda güçleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

COP31 gündemi Muğla'nın yerel meseleleriyle buluştu

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de, sera gazı salımlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanması gibi küresel öncelikler ele alınacak.

Muğla'daki çalıştayda ise bu gündem, kentin turizm faaliyetleri, doğal varlıkları ve kültürel mirası üzerinden değerlendirildi. Gençler, iklim değişikliğinin yaşadıkları çevre üzerindeki etkilerini tartışarak yerel ölçekte hayata geçirilebilecek çözümler üzerinde çalıştı.

Program kapsamında Let's Do It Türkiye ekibinden Betül Özlen Çırak, COP31 tematik sunumuyla öğrencilere iklim gündemine ilişkin bilgi verdi. Songül Kılıçaslan'ın yürüttüğü tanışma ve buz kırıcı etkinlikler, farklı okullardan gelen öğrencilerin iletişim kurmalarını ve birlikte çalışma sürecine katılmalarını destekledi.

Altı tematik masada sorunlardan eyleme uzanan çalışma

Öğrenciler, moderatörlerin rehberliğinde oluşturulan altı tematik masada; kıyılar ve deniz turizmi, orman yangınları, aşırı sıcaklara dayanıklı turizm, kültürel mirasın korunması, yeşil turizm ve enerji dönüşümü ile sürdürülebilir ulaşım konularını ele aldı.

"Sorunu Keşfet" başlıklı ilk atölyede sorunların nedenleri ve etkileri incelendi. "Çözümden Eyleme" başlıklı ikinci atölyede ise belirlenen sorunlara yönelik somut çözüm ve eylem önerileri geliştirildi. Masa sunumlarında paylaşılan görüşler, ortaklaştırma oturumunda birlikte değerlendirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çevreye duyarlılık, sorumluluk ve iş birliği anlayışıyla ilişkilendirilen çalıştay, öğrencilerin bilgi ve gözlemlerini ortak önerilere dönüştürmelerine imkan sağladı.

Programın sonunda öğrenci ve öğretmenlere katılım belgeleri, çalıştaya katkı sunanlara ise teşekkür belgeleri takdim edildi. Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Muğla programı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.